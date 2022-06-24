Общество

Первый молодежный фестиваль в Волгограде: полная программа на 25 июня

Общество 24.06.2022 10:57
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24.06.2022 10:57


В Волгограде в субботу, 25 июня, состоится первый масштабный молодежный фестиваль. Как сообщает ИА «Высота 102», сотни делегатов из разных регионов России, а также волгоградская молодежь станут участниками обучающих и развлекательных мероприятий. Гости города-героя и его жители разных возрастов также наверняка найдут много для себя интересного.  

Публикуем полную программу фестиваля. Выбирайте площадки, которые хотели бы посетить. Время их работы указано. 


Открытие фестиваля
  • 10:30 – 11:00 Возложение цветов к Вечному огню на Аллее Героев
  • 11:00 – 11:15 Парад команд участников фестиваля
  • 11:15 – 11:30  Церемония открытия фестиваля
  • 12:00 – 18:00 Работа конкурсных треков и досуговых площадок фестиваля
Трек «Танцуй пока молодой», локация №1
  • 11:45 - 12:00 Регистрация участников
  • 12:45 - 14:00 Конкурсная программа в номинации «Народный танец»
  • 14:00 - 15:00 Конкурсная программа в номинации «Современная хореография»
  • 15:00 - 16:00 Конкурсная программа в номинации «Уличный танец»
  • 16:00 - 17:00 Конкурсная программа в номинации «Эстрадный танец»
  • 17:00 - 17:30  Награждение победителей
Трек «VГолос», локация №2
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 12:00 - 13:30 - Конкурсная программа в номинации «Народный вокал»
  • 13:30 - 13:45 - Награждение в номинации «Народный вокал»
  • 13:45 - 14:00 - Показательные выступления. Фольклор
  • 14:00 - 14:15 - Выступление Юлии Шегай, Анны Юдис и Александры Головченко
  • 14:15 - 17:00 - Конкурсная программа в номинации «Эстрадный вокал»
  • 17:00 - 17:30 - Показательные выступления. Эстрада
  • 17:30 - 17:50 - Награждение в номинации «Эстрадный вокал»

Трек «ZаСпорт», локация №3
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 12:10 - 17:00 - Прием испытаний комплекса «Готов к труду и обороне
  • 17:30 - 17:50 - Награждение победителей

Трек «Арт Галерея», локация №4
  • 11:45 - 12:00 Регистрация участников
  • 12:00 - 14:00 Конкурсный пленэр (первый поток)
  • 14:30 - 16:30 Конкурсный пленэр (второй поток)
  • 17:00 - 17:30 Награждение победителей
Трек «Удачный кадр», локация №5
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 13:00 - 14:00 - Конкурсная программа - фотоквест «Поймай настроение» (первый поток)
  • 14:00 – 15:00 - Конкурсная программа - фотоквест «Поймай настроение» (второй поток)
  • 17:30 - 17:50 - Награждение победителей

Трек «IQ-марафон «Квант», локация №6
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация команд
  • 13:00 - 16:00 - IQ-марафон «Квант»
  • 17:00 - 17:30 - Награждение победителей
Трек «Формула кино», локация №7
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 12:00 - 13:00 - Просмотр лучших работ участников (домашнее задание)
  • 14:10 - 15:30 - Конкурсная работа участников по заданию «Безмонтажный кадр»
  • 15:30 - 16:30 - Конкурсный просмотр работ по заданию «Безмонтажный кадр»
  • 17:30 - 17:50 - Награждение победителей
Трек «Медиа Гонка», локация №8
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 12:00 - 15:00 - Выполнение участниками конкурсного задания
  • 15:30 - 16:30 - Просмотр конкурсных работ
  • 17:10 - 17:50 - Награждение победителей

Трек «34 Za Бизнес», локация №9
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 12:00 - 12:45 - Вводный тренинг с участием бизнес-тренера Дмитрия Норки (первый поток)
  • 12:45 - 13:00 - Тестирование участников «Бизнес, экономика, предпринимательство» (первый поток)
  • 13:00 - 14:00 - Бизнес-игра с бизнес-тренером Натальей Черных (первый поток)
  • 14:00 - 14:45 - Вводный тренинг с участием бизнес-тренера Дмитрия Норки (второй поток)
  • 14:45 - 15:00 - Тестирование участников «Бизнес, экономика, предпринимательство» (второй поток)
  • 15:00 - 16:00 - Бизнес-игра с бизнес-тренером Натальей Черных (второй поток)
  • 17:30 - 17:50 - Награждение победителей

Трек «Театральный сезон», локация №10
  • 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
  • 12:00 - 13:00 -- Конкурсная программа в номинации «Литературно-музыкальная композиция»
  • 13:00 - 14:00 - Показательные выступления Волгоградских театров. Награждение в номинации
  • 14:00 - 16:30 - Конкурсная программа в номинации «Отрывок из театральной постановки»
  • 17:00 - 17:30 - Награждение в номинации
Трек «Танцуй пока молодой», локация №1
  • 12:00 - 13:00 - Мастер-класс по бальным танцам от Алексея Кушанова
  • 13:00 - 14:00 - Мастер-класс по хип-хопу от Дины Битюковой
  • 14:00 - 15:00 - Мастер-класс по современной эстрадной хореографии от  Ольги Мачулиной
  • 15:00 - 16:00 - Мастер-класс по брейк-дансу от Александра Абубикирова
  • 16:00 - 17:00 - Мастер-класс по хип-хопу и локингу от Дениса Капралова
  • 17:00 - 17:30 - Мастер-класс по хип-хопу от Аси Чангиан
Трек «VГолос», локация №2
  • 12:00 - 18:00 - Караоке-программа
  • 12:00 - 13:00 - Мастер-класс по игре на синтезаторе 
  • 12:00 - 13:30 - Мастер-класс по игре на балалайке
  • 13:00 - 14:00 - Мастер-класс по игре на ударной установке
  • 13:30 - 15:00 - Мастер-класс по игре на гитаре
  • 14:00 - 15:00 - Мастер-класс по игре на электрогитаре, мастер-класс по игре на скрипке
  • 15:00 - 16:00 - Мастер-класс по игре на баяне и аккордеоне, мастер-класс по эстрадному вокалу
  • 16:00 - 17:00 - Мастер-класс по игре на акустической гитаре
  • 16:00 - 17:30 - Мастер-класс по народному творчеству
  • 17:00 - 17:45 - Мастер-класс по игре на фортепиано, скрипке, гитаре, саксофоне

Трек «ZаСпорт», локация №3
  • 12:00 - 18:00 - Товарищеские встречи по шахматам
  • 12:00 - 12:20 - Зарядка-разминка с Алексеем Савостиным
  • 12:20 - 14:00 - Мастер-классы и открытые тренировки по игровым видам спорта, автограф-сессия
  • 14:00 - 14:20 - Зарядка-разминка с Денисом Лебедевым
  • 14:20 - 16:00 - Мастер-классы и открытые тренировки по единоборствам, автограф-сессия
  • 16:00 - 16:20 - Зарядка-разминка с Алексеем Савостиным
  • 16:20 - 18:00 - Мастер-классы и открытые тренировки по эстетическим видам спорта, автограф-сессия
  • 16:20 - 18:00 - Мастер-классы по паркуру, джампингу и кроссфиту, стрельбе из арбалета и лука, показательные выступления роллеров

Трек «Арт Галерея», локация №4
  • 12:00 - 18:00 Выставка картин Волгоградских художников, мастер-классы «Роспись в технике Эбру», «Роспись по ткани», «Тряпичная кукла», «Скульптура из пластилина», «Оригами на шпажке»
  • 12:00 - 16:00 Флеш-моб «Рисуем панораму города-сказки»
  • 14:00 - 15:00 Творческая встреча с заслуженным художником РФ Владиславом Ковалем
  • 15:00 - 18:00 Мастер-класс по созданию русской традиционной куклы от музея им. И.И.Машкова, мастер-класс по росписи объемных копий картин из коллекции музея им. И.И. Машкова
  • 16:00 - 17:00 Творческая встреча с заслуженным художником РФ Сергеем Щербаковым
  • 16:00 - 18:00 Мастер-класс по живописи с Ириной Тур
Трек «Удачный кадр», локация №5
  • 12:00 - 18:00 Интерактивная программа «Фоторебус». ФотоКвест «Подсмотрели и увидели». Выставка фоторабот участников
  • 12:30 - 13:30 Мастер-классы «Фотография с виньетированием в условиях улицы», «Съемка со вспышкой при солнечном свете» с Никитой Анплитовым
  • 13:30 - 14:00 Лекция «Профессия - фотограф» от Оксаны Писцовой
  • 14:00 - 15:00 Мастер-классы «Фотография с элементами видео», «Цвет - как композиционный элемент в фотографии» с Евгением Нибумбум. Мастер-классы
  • 15:00 - 16:00 Мастер-классы «Мобильная фотография», «Использование отражателей и рассеивателей в фотографии» с Анастасией Чернышовой
  • 16:00 - 17:30 Мастер-классы «Психология работы с моделью» от Татьяны Мирзоян. «Замысел в фотографии» от Анны Аскеровой и Марии Блиновой. «Фотография в путешествии» от Алексея Гуполова
Трек «IQ-марафон «Квант», локация №6
  • 12:00 - 13:00 Выступление Бориса Белозерова. Выступление Екатерины Башиловой-Селезневой, тема «Эмоциональный интеллект. Что это такое и как его развивать»
  • 13:00 - 14:00 Выступление Алексея Шатрыкина, тема «Виртуальная реальность от WARPOINT»
  • 14:00 - 14:30  Выступление Ирины Макаровой, тема «Проектная деятелньость»
  • 14:00 - 15:30 Мастер-класс по сборке кубика Рубика
  • 14:30 - 15:00  Выступление Екатерины Дорожкиной, тема «Проектная деятельность»
  • 16:00 - 18:00  Интеллектуально-развлекательная игра КВИЗ
  • 16:00 - 17:30 Мастер класс по ментальной арифметике
  • 17:00 - 18:00 Мастер-класс по технике правополушарного рисования
Трек «Формула кино», локация №7
  • 13:00 - 13:40 Творческая встреча с Александром Тютрюмовым
  • 13:40 - 14:10 Мастер-класс «Безмонтажный кадр» от Андрея Рябца
  • 14:10 - 14:30  Показ работ конкурсантов
  • 14:10 - 15:00 Мастер-класс «Психофизический тренинг как способ раскрытия творческого потенциала актера» с Виленом Истоминым
  • 14:10 - 16:00 Мастер-классы «Мультипликация своими руками», «Мульти-раскраска»
  • 14:30 - 15:00 Показ короткометражных фильмов регионального фестиваля «Студенческая весна на Волге»
  • 15:00 - 15:30 Показ короткометражных фильмов и клипов Всероссийского фестиваля детского и подросткового телевизионного творчества «ДеТВора»
  • 15:30 - 16:00 Показ короткометражных фильмов и клипов профильной смены юных журналистов «Острое перо»
  • 17:00 - 17:30 Кино-игра «СТОП кадр»
Трек «Медиа Гонка», локация №8
  • 12:00 - 13:30 Мастер-класс «Основы интервьюирования» от ГТРК Волгоград-ТРВ, ведущие - Вера Круглова, Маргарита Пацкова, Андрей Метлин  
  • 12:30 - 18:00 Радиоэфир с площадки Фестиваля
  • 13:40 - 14:40 Творческая встреча с ди-джеем Саймоном
  • 14:50 - 15:30 Лекция по основам stand up с Игорем Буглаевым
  • 15:40 - 16:30 Встреча с ведущими утреннего шоу «Будим в будни» на радиостанции «Новая волна» Екатериной Селезневой и Юлией Лучик
  • 16:40 - 17:10 Мастер-класс по технике ведения репортажей в прямом эфире с Екатериной Кудряшовой
  • 17:20 - 17:50 Лекция для начинающих писателей от Анастасии Борзенко
Трек «34 Za Бизнес», локация №9
  • 10:00 - 11:00 Бизнес-завтрак с Дмитрием Норкой и Русланом Морозовым
  • 12:00 - 16:00 Менторская гостиная. Спикеры: Андрей Удахин, Руслан Морозов, Екатерина Постоева, Вадим Ткаченко, Михаил Рогозин, Татьяна Шибченко, Александр Афанасьев, Роман Тютюлин, Дмитрий Норка
  • 12:00 - 18:00 Консультации для молодых предпринимателей. Выставка социальных предпринимателей. Мастер-классы с участием самозанятых. Презентационная площадка современных VR-технологий
  • 14:00  - 14:40 Мастер-класс «ФитнесVбизнесе»
  • 16:30 - 17:30 Stand Up с ведущими предпринимателями. Спикеры: Дмитрий Норка, Руслан Морозов, Андрей Удахин, Екатерина Постоева, Вадим Ткаченко, Андрей Кравцов
Трек «Театральный сезон», локация №10
  • 12:00 - 13:00 Мастер-класс «Сценическая речь» от ГБУК «Новый экспериментальный театр». Мастер-класс «история куклы Петрушки» от ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический театр»
  • 13:00 - 14:00 Мастер-класс «Секреты бутафории и мастерство театрального грима» от ГБУК «Новый экспериментальный театр». Мастер-класс «Основы вокального мастерства, «Петь может каждый» от ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический театр»
  • 14:00 - 15:00 Мастер-класс «Ораторское искусство. Режиссура» от МУК «Волгоградский молодежный театр». Мастер-класс по сценическому движению от ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя»
  • 15:00 - 16:00 Мастер-класс «Мастерство актера» от МУК «Волгоградский молодежный театр». Мастер-класс по сценическому движению и пластике от ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя»
  • 16:00 - 17:00 Мастер-класс «Театральный грим» от ГБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Мастер-класс «Сценическая речь» от МУК «Волгоградский музыкальный театр»
  • 17:00 - 18:00 Мастер-класс «Мастерская сценографии и искусство бутафории в оперном театре» от ГБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Мастер-класс «Мастерство актера и режиссура» от МУК «Волгоградский музыкальный театр

Досуговые площадки фестиваля

«Студенческий кампус», локация №11-13 

12:00 – 18:00: 
  • Фотосушка «Молодежь 2022»
  • Мастер-класс «Аквагрим для начинающих»
  • Уголок художника «Пленэр на Волге» и «Дружеский шарж»
  • Ярмарка ремесел
  • Региональный спортивный турнир «Аллея здоровья»
  • Выставка образовательных организаций «34/7»
  • Презентационная площадка «Большая перемена»
- 12:00 – 13:00
  • Фотокросс «Охота на кадры»
  • Презентационная площадка #Маркетинг личности
  • Квест «Я знаю свой город»
  • Исторический квест «Сталинградская битва»
  • Игра-квест по районам Волгоградской области – образовательный агротур для детей и родителей
- 13:00 – 14:00 
  • Фестиваль «Поющие руки»
  • Мастер-класс по хореографии
  • Студенческие дебаты
  • Тренинг «Успех как стиль жизни»
14:00 – 16:00 Молодежный трек «Вышка»
14:30 – 15:10 Чествование выпускников
15:00 – 16:00 
  • Региональная викторина «IQ город – Волгоград»
  • Квест-игра «Найди волонтера»
  • Презентационная встреча Программа мобильности»
  • Региональный конкурс популяризаторов науки «Научные бои»
  • Игра-квест по районам Волгоградской области – образовательный агротур для детей и родителей
- 16:00 – 16:30 Форсайт-сессия «Профессии будущего»
- 16:30 – 17:00 
  • Музыкально-танцевальный флешмоб
  • Интерактивная программа «Делай вместе с нами»
- 17:00 – 18:00 
  • Студенческий открытый микрофон
  • Аукцион-розыгрыш
  • Подведение итогов работы студенческого кампуса

«Семейная», локация №14
- 12:00 - 16:00 Мастер-классы «Робототехника», «3D-открытка», «Вязание морских узлов», «Выше всех!»
- 12:00 - 18:00 
  • Мастер-классы художественно-эстетической направленности
  • Мастер-классы физкультурно-оздоровительной направленности: «Семейная игротека», «Семейный туризм», «Семейная степ-аэробика», «Игры нашего детства», «Веселая зарядка», «Спортивные сказки», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Фитнес для здоровья всей семьи», «Танцевальный флешмоб»
- 13:30 - 15:00 
  • Практический показ игр с мини-роботами
  • Мастер-класс «Сам себе мультипликатор»
  • Игры-эксперименты «Лаборатория почемучек»
  • Мастер-класс для детей и родителей «Мой город»
- 14:00 - 16:00 Мастер-класс по аэродизайну
- 14:00 - 18:00 Мастер-класс по аквагриму
Интерактивные робо-секции «Танковый бой», «Снайпер», «Строитель», «Эко-мониторинг», «Физиологический стандарт», «Сумо роботов»

«Экологическая», локация №15
- 12:00 - 18:00 
  • Мастер-класс «Исконные ремесла»
  • Фотовыставка «Природа родного края»
  • Буккросинг
  • Интерактивная игра «Волжские города»
  • Сбор пластиковых крышек и велошредер 
- 12:00 - 13:30 Интерактивная беседа «Сохраним редкие растения, занесенные в Красную книгу»
- 12:00 - 14:00 Интерактивная просветительская игра «Экологическая генетика»
- 12:00 - 15:00 Работа выставки минералов «Радуга земли» 
Игра-раскраска «Я учусь сортировать»
- 12:30 - 14:30 Мастер-класс по созданию живых композиций из суккулентов
- 13:00 - 14:00 Интерактивная беседа «Утилизируй правильно» с Юлией Генераловой
- 13:00 - 17:00 Площадка от ТД «ГРАСС» - бытовая химия на розлив
- 13:30 - 15:00 Консультационная площадка «Отдыхай экологично» от природных парков Волгоградской области
- 14:00 - 14:30 Конкурс «Разбери принтер»
- 14:00 - 15:00 Открытая лекция «Природное разнообразие Волгоградской области» с Александром Поповым
- 14:00 - 16:00 Интеллектуальные игры «Экоэрудит»
- 14:00 - 16:30 Экологический квест #ЭКОГРАД34. Экологический квест «Homeco»
- 14:30 - 15:00 Розыгрыш призов «Утилизируй правильно»
- 15:00 - 16:00 Открытая лекция «Экологические привычки» с Юлией Генераловой
- 16:00 - 16:50 Открытая лекция Раздельный сбор отходов и ответственное потребление» со Светланой Дюжевой

«Фестиваль плова», локация №16
- 13:30 - 16:00 Творческие выступления представителей национальных общественных объединений и культурных автономий
- 14:00 - 16:00 Выставка и дегустация 6 видов плова

«Туристическая», локация №17
- 12:00 - 18:00 Передвижной туристско-информационный центр «Альтернатива»
- 12:00 - 18:00 (по мере набора групп) Бесплатные экскурсии: «По Набережной, по истории города», «Петр I и Царицынская крепость», «Аллея героев. Дорогой славы»

«Патриотическая», локация №18
- 12:00 - 18:00 Работа полевой кухни
  • Работа юнармейских интерактивных площадок: сборка-разборка АК-74, прохождение туристической тропы, кружок моделирования и конструирования, выставка поискового юнармейского отряда «Курган»
  • Работа площадки реконструкторов: выставка артиллерийского и стрелкового вооружения 1941-1945 годов, выставка средств связи
  • Работа площадки «Моя история» от Волонтеров Победы
  • Работа площадки Волгоградского регионального отделения Поискового движения России: выставка предметов, найденных в ходе поисковых работ на территории Волгоградской области
- 12:00 – 13:00; 13:30 – 14:30; 15:00 – 16:00; 16:30 – 17:30 Интеллектуальная игра «РИСК: Разум, Интуиция, Скорость, Команда» от волонтеров Победы
- 12:00-14:00;
- 15:00-18:00 Патриотический концерт 
- 14:00-15:00 Встреча с ветеранами

«Казачья станица», локация №19
- 12:00 - 13:00 - Лекции по истории, культуре и традициях Донского казачества
- 12:00 - 17:00 
  • Выступления казачьих творческих коллективов 
  • Выездная экспозиция ГБУК «Волгоградский краеведческий музей» и МКУК «Чернышковский казачий музей» 
  • Работа «Казачьего куреня» и прогулка на казачьей тачанке
  • Работа полевой кухни и «маланьиных» столов
  • Выставка оружия и казачьего костюма 16го и 19го века 
  • Выставка регионального отделения ДОСААФ
  • Выставка казачьих музыкальных инструментов
  • Мастер-классы по фланкировке и владению холодным оружием
- 13:00 - 16:00 - Лекции по истории православия и традиций казаков

Автозвук – «Драйв», локация №20
- 12:00 - 16:00 Выставка-демонстрация технических видов спорта. Выставка ретро-автомобилей. Стантрайдинг. Мотоджимхана.

Показательные выступления на квадроциклах.

Ярмарка «Дары земли Волгоградской», локация №22
10:00 – 16:00 
  • Реализация сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области
  • Интерактивная презентация сельскохозяйственной продукции  регионального производителя

- 18:00 – 19:00 Церемония закрытия фестиваля. Награждение победителей
- 19:00 – 21:00 DJ Руденко и DJ Саймон. Дискотека.
- 21:00 – 22:00 NILETTO
- 22:00 Фейерверк

Об изменениях в режиме работы общественного транспорта 25 июня ИА "Высота 102" сообщало в отдельном материале. Напомним, что в местах проведения массовых мероприятий будет действовать запрет на продажу алкоголя. Вечером в субботу для пешеходов будет перекрыт Астраханский мост. 

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