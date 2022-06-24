Первый молодежный фестиваль в Волгограде: полная программа на 25 июня

В Волгограде в субботу, 25 июня, состоится первый масштабный молодежный фестиваль. Как сообщает ИА «Высота 102», сотни делегатов из разных регионов России, а также волгоградская молодежь станут участниками обучающих и развлекательных мероприятий. Гости города-героя и его жители разных возрастов также наверняка найдут много для себя интересного.

Публикуем полную программу фестиваля. Выбирайте площадки, которые хотели бы посетить. Время их работы указано.