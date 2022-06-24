Первый молодежный фестиваль в Волгограде: полная программа на 25 июня

В Волгограде в субботу, 25 июня, состоится первый масштабный молодежный фестиваль. Как сообщает ИА «Высота 102», сотни делегатов из разных регионов России, а также волгоградская молодежь станут участниками обучающих и развлекательных мероприятий. Гости города-героя и его жители разных возрастов также наверняка найдут много для себя интересного.
Публикуем полную программу фестиваля. Выбирайте площадки, которые хотели бы посетить. Время их работы указано.
- 10:30 – 11:00 Возложение цветов к Вечному огню на Аллее Героев
- 11:00 – 11:15 Парад команд участников фестиваля
- 11:15 – 11:30 Церемония открытия фестиваля
- 12:00 – 18:00 Работа конкурсных треков и досуговых площадок фестиваля
- 11:45 - 12:00 Регистрация участников
- 12:45 - 14:00 Конкурсная программа в номинации «Народный танец»
- 14:00 - 15:00 Конкурсная программа в номинации «Современная хореография»
- 15:00 - 16:00 Конкурсная программа в номинации «Уличный танец»
- 16:00 - 17:00 Конкурсная программа в номинации «Эстрадный танец»
- 17:00 - 17:30 Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 12:00 - 13:30 - Конкурсная программа в номинации «Народный вокал»
- 13:30 - 13:45 - Награждение в номинации «Народный вокал»
- 13:45 - 14:00 - Показательные выступления. Фольклор
- 14:00 - 14:15 - Выступление Юлии Шегай, Анны Юдис и Александры Головченко
- 14:15 - 17:00 - Конкурсная программа в номинации «Эстрадный вокал»
- 17:00 - 17:30 - Показательные выступления. Эстрада
- 17:30 - 17:50 - Награждение в номинации «Эстрадный вокал»
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 12:10 - 17:00 - Прием испытаний комплекса «Готов к труду и обороне
- 17:30 - 17:50 - Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 Регистрация участников
- 12:00 - 14:00 Конкурсный пленэр (первый поток)
- 14:30 - 16:30 Конкурсный пленэр (второй поток)
- 17:00 - 17:30 Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 13:00 - 14:00 - Конкурсная программа - фотоквест «Поймай настроение» (первый поток)
- 14:00 – 15:00 - Конкурсная программа - фотоквест «Поймай настроение» (второй поток)
- 17:30 - 17:50 - Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация команд
- 13:00 - 16:00 - IQ-марафон «Квант»
- 17:00 - 17:30 - Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 12:00 - 13:00 - Просмотр лучших работ участников (домашнее задание)
- 14:10 - 15:30 - Конкурсная работа участников по заданию «Безмонтажный кадр»
- 15:30 - 16:30 - Конкурсный просмотр работ по заданию «Безмонтажный кадр»
- 17:30 - 17:50 - Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 12:00 - 15:00 - Выполнение участниками конкурсного задания
- 15:30 - 16:30 - Просмотр конкурсных работ
- 17:10 - 17:50 - Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 12:00 - 12:45 - Вводный тренинг с участием бизнес-тренера Дмитрия Норки (первый поток)
- 12:45 - 13:00 - Тестирование участников «Бизнес, экономика, предпринимательство» (первый поток)
- 13:00 - 14:00 - Бизнес-игра с бизнес-тренером Натальей Черных (первый поток)
- 14:00 - 14:45 - Вводный тренинг с участием бизнес-тренера Дмитрия Норки (второй поток)
- 14:45 - 15:00 - Тестирование участников «Бизнес, экономика, предпринимательство» (второй поток)
- 15:00 - 16:00 - Бизнес-игра с бизнес-тренером Натальей Черных (второй поток)
- 17:30 - 17:50 - Награждение победителей
- 11:45 - 12:00 - Регистрация участников
- 12:00 - 13:00 -- Конкурсная программа в номинации «Литературно-музыкальная композиция»
- 13:00 - 14:00 - Показательные выступления Волгоградских театров. Награждение в номинации
- 14:00 - 16:30 - Конкурсная программа в номинации «Отрывок из театральной постановки»
- 17:00 - 17:30 - Награждение в номинации
- 12:00 - 13:00 - Мастер-класс по бальным танцам от Алексея Кушанова
- 13:00 - 14:00 - Мастер-класс по хип-хопу от Дины Битюковой
- 14:00 - 15:00 - Мастер-класс по современной эстрадной хореографии от Ольги Мачулиной
- 15:00 - 16:00 - Мастер-класс по брейк-дансу от Александра Абубикирова
- 16:00 - 17:00 - Мастер-класс по хип-хопу и локингу от Дениса Капралова
- 17:00 - 17:30 - Мастер-класс по хип-хопу от Аси Чангиан
- 12:00 - 18:00 - Караоке-программа
- 12:00 - 13:00 - Мастер-класс по игре на синтезаторе
- 12:00 - 13:30 - Мастер-класс по игре на балалайке
- 13:00 - 14:00 - Мастер-класс по игре на ударной установке
- 13:30 - 15:00 - Мастер-класс по игре на гитаре
- 14:00 - 15:00 - Мастер-класс по игре на электрогитаре, мастер-класс по игре на скрипке
- 15:00 - 16:00 - Мастер-класс по игре на баяне и аккордеоне, мастер-класс по эстрадному вокалу
- 16:00 - 17:00 - Мастер-класс по игре на акустической гитаре
- 16:00 - 17:30 - Мастер-класс по народному творчеству
- 17:00 - 17:45 - Мастер-класс по игре на фортепиано, скрипке, гитаре, саксофоне
- 12:00 - 18:00 - Товарищеские встречи по шахматам
- 12:00 - 12:20 - Зарядка-разминка с Алексеем Савостиным
- 12:20 - 14:00 - Мастер-классы и открытые тренировки по игровым видам спорта, автограф-сессия
- 14:00 - 14:20 - Зарядка-разминка с Денисом Лебедевым
- 14:20 - 16:00 - Мастер-классы и открытые тренировки по единоборствам, автограф-сессия
- 16:00 - 16:20 - Зарядка-разминка с Алексеем Савостиным
- 16:20 - 18:00 - Мастер-классы и открытые тренировки по эстетическим видам спорта, автограф-сессия
- 16:20 - 18:00 - Мастер-классы по паркуру, джампингу и кроссфиту, стрельбе из арбалета и лука, показательные выступления роллеров
- 12:00 - 18:00 Выставка картин Волгоградских художников, мастер-классы «Роспись в технике Эбру», «Роспись по ткани», «Тряпичная кукла», «Скульптура из пластилина», «Оригами на шпажке»
- 12:00 - 16:00 Флеш-моб «Рисуем панораму города-сказки»
- 14:00 - 15:00 Творческая встреча с заслуженным художником РФ Владиславом Ковалем
- 15:00 - 18:00 Мастер-класс по созданию русской традиционной куклы от музея им. И.И.Машкова, мастер-класс по росписи объемных копий картин из коллекции музея им. И.И. Машкова
- 16:00 - 17:00 Творческая встреча с заслуженным художником РФ Сергеем Щербаковым
- 16:00 - 18:00 Мастер-класс по живописи с Ириной Тур
- 12:00 - 18:00 Интерактивная программа «Фоторебус». ФотоКвест «Подсмотрели и увидели». Выставка фоторабот участников
- 12:30 - 13:30 Мастер-классы «Фотография с виньетированием в условиях улицы», «Съемка со вспышкой при солнечном свете» с Никитой Анплитовым
- 13:30 - 14:00 Лекция «Профессия - фотограф» от Оксаны Писцовой
- 14:00 - 15:00 Мастер-классы «Фотография с элементами видео», «Цвет - как композиционный элемент в фотографии» с Евгением Нибумбум. Мастер-классы
- 15:00 - 16:00 Мастер-классы «Мобильная фотография», «Использование отражателей и рассеивателей в фотографии» с Анастасией Чернышовой
- 16:00 - 17:30 Мастер-классы «Психология работы с моделью» от Татьяны Мирзоян. «Замысел в фотографии» от Анны Аскеровой и Марии Блиновой. «Фотография в путешествии» от Алексея Гуполова
- 12:00 - 13:00 Выступление Бориса Белозерова. Выступление Екатерины Башиловой-Селезневой, тема «Эмоциональный интеллект. Что это такое и как его развивать»
- 13:00 - 14:00 Выступление Алексея Шатрыкина, тема «Виртуальная реальность от WARPOINT»
- 14:00 - 14:30 Выступление Ирины Макаровой, тема «Проектная деятелньость»
- 14:00 - 15:30 Мастер-класс по сборке кубика Рубика
- 14:30 - 15:00 Выступление Екатерины Дорожкиной, тема «Проектная деятельность»
- 16:00 - 18:00 Интеллектуально-развлекательная игра КВИЗ
- 16:00 - 17:30 Мастер класс по ментальной арифметике
- 17:00 - 18:00 Мастер-класс по технике правополушарного рисования
- 13:00 - 13:40 Творческая встреча с Александром Тютрюмовым
- 13:40 - 14:10 Мастер-класс «Безмонтажный кадр» от Андрея Рябца
- 14:10 - 14:30 Показ работ конкурсантов
- 14:10 - 15:00 Мастер-класс «Психофизический тренинг как способ раскрытия творческого потенциала актера» с Виленом Истоминым
- 14:10 - 16:00 Мастер-классы «Мультипликация своими руками», «Мульти-раскраска»
- 14:30 - 15:00 Показ короткометражных фильмов регионального фестиваля «Студенческая весна на Волге»
- 15:00 - 15:30 Показ короткометражных фильмов и клипов Всероссийского фестиваля детского и подросткового телевизионного творчества «ДеТВора»
- 15:30 - 16:00 Показ короткометражных фильмов и клипов профильной смены юных журналистов «Острое перо»
- 17:00 - 17:30 Кино-игра «СТОП кадр»
- 12:00 - 13:30 Мастер-класс «Основы интервьюирования» от ГТРК Волгоград-ТРВ, ведущие - Вера Круглова, Маргарита Пацкова, Андрей Метлин
- 12:30 - 18:00 Радиоэфир с площадки Фестиваля
- 13:40 - 14:40 Творческая встреча с ди-джеем Саймоном
- 14:50 - 15:30 Лекция по основам stand up с Игорем Буглаевым
- 15:40 - 16:30 Встреча с ведущими утреннего шоу «Будим в будни» на радиостанции «Новая волна» Екатериной Селезневой и Юлией Лучик
- 16:40 - 17:10 Мастер-класс по технике ведения репортажей в прямом эфире с Екатериной Кудряшовой
- 17:20 - 17:50 Лекция для начинающих писателей от Анастасии Борзенко
- 10:00 - 11:00 Бизнес-завтрак с Дмитрием Норкой и Русланом Морозовым
- 12:00 - 16:00 Менторская гостиная. Спикеры: Андрей Удахин, Руслан Морозов, Екатерина Постоева, Вадим Ткаченко, Михаил Рогозин, Татьяна Шибченко, Александр Афанасьев, Роман Тютюлин, Дмитрий Норка
- 12:00 - 18:00 Консультации для молодых предпринимателей. Выставка социальных предпринимателей. Мастер-классы с участием самозанятых. Презентационная площадка современных VR-технологий
- 14:00 - 14:40 Мастер-класс «ФитнесVбизнесе»
- 16:30 - 17:30 Stand Up с ведущими предпринимателями. Спикеры: Дмитрий Норка, Руслан Морозов, Андрей Удахин, Екатерина Постоева, Вадим Ткаченко, Андрей Кравцов
- 12:00 - 13:00 Мастер-класс «Сценическая речь» от ГБУК «Новый экспериментальный театр». Мастер-класс «история куклы Петрушки» от ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический театр»
- 13:00 - 14:00 Мастер-класс «Секреты бутафории и мастерство театрального грима» от ГБУК «Новый экспериментальный театр». Мастер-класс «Основы вокального мастерства, «Петь может каждый» от ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический театр»
- 14:00 - 15:00 Мастер-класс «Ораторское искусство. Режиссура» от МУК «Волгоградский молодежный театр». Мастер-класс по сценическому движению от ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя»
- 15:00 - 16:00 Мастер-класс «Мастерство актера» от МУК «Волгоградский молодежный театр». Мастер-класс по сценическому движению и пластике от ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя»
- 16:00 - 17:00 Мастер-класс «Театральный грим» от ГБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Мастер-класс «Сценическая речь» от МУК «Волгоградский музыкальный театр»
- 17:00 - 18:00 Мастер-класс «Мастерская сценографии и искусство бутафории в оперном театре» от ГБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Мастер-класс «Мастерство актера и режиссура» от МУК «Волгоградский музыкальный театр
- Фотосушка «Молодежь 2022»
- Мастер-класс «Аквагрим для начинающих»
- Уголок художника «Пленэр на Волге» и «Дружеский шарж»
- Ярмарка ремесел
- Региональный спортивный турнир «Аллея здоровья»
- Выставка образовательных организаций «34/7»
- Презентационная площадка «Большая перемена»
- Фотокросс «Охота на кадры»
- Презентационная площадка #Маркетинг личности
- Квест «Я знаю свой город»
- Исторический квест «Сталинградская битва»
- Игра-квест по районам Волгоградской области – образовательный агротур для детей и родителей
- Фестиваль «Поющие руки»
- Мастер-класс по хореографии
- Студенческие дебаты
- Тренинг «Успех как стиль жизни»
- Региональная викторина «IQ город – Волгоград»
- Квест-игра «Найди волонтера»
- Презентационная встреча Программа мобильности»
- Региональный конкурс популяризаторов науки «Научные бои»
- Игра-квест по районам Волгоградской области – образовательный агротур для детей и родителей
- Музыкально-танцевальный флешмоб
- Интерактивная программа «Делай вместе с нами»
- Студенческий открытый микрофон
- Аукцион-розыгрыш
- Подведение итогов работы студенческого кампуса
- Мастер-классы художественно-эстетической направленности
- Мастер-классы физкультурно-оздоровительной направленности: «Семейная игротека», «Семейный туризм», «Семейная степ-аэробика», «Игры нашего детства», «Веселая зарядка», «Спортивные сказки», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Фитнес для здоровья всей семьи», «Танцевальный флешмоб»
- Практический показ игр с мини-роботами
- Мастер-класс «Сам себе мультипликатор»
- Игры-эксперименты «Лаборатория почемучек»
- Мастер-класс для детей и родителей «Мой город»
- Мастер-класс «Исконные ремесла»
- Фотовыставка «Природа родного края»
- Буккросинг
- Интерактивная игра «Волжские города»
- Сбор пластиковых крышек и велошредер
- Работа юнармейских интерактивных площадок: сборка-разборка АК-74, прохождение туристической тропы, кружок моделирования и конструирования, выставка поискового юнармейского отряда «Курган»
- Работа площадки реконструкторов: выставка артиллерийского и стрелкового вооружения 1941-1945 годов, выставка средств связи
- Работа площадки «Моя история» от Волонтеров Победы
- Работа площадки Волгоградского регионального отделения Поискового движения России: выставка предметов, найденных в ходе поисковых работ на территории Волгоградской области
- Выступления казачьих творческих коллективов
- Выездная экспозиция ГБУК «Волгоградский краеведческий музей» и МКУК «Чернышковский казачий музей»
- Работа «Казачьего куреня» и прогулка на казачьей тачанке
- Работа полевой кухни и «маланьиных» столов
- Выставка оружия и казачьего костюма 16го и 19го века
- Выставка регионального отделения ДОСААФ
- Выставка казачьих музыкальных инструментов
- Мастер-классы по фланкировке и владению холодным оружием
- Реализация сельскохозяйственной продукции и продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Волгоградской области
- Интерактивная презентация сельскохозяйственной продукции регионального производителя