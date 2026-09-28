





В Волгограде на «Динамо Арене» завершился 20‑й Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера спорта международного класса Евгения Алексеевича Погорелова. Два дня на татами шла напряжённая борьба: за награды состязались 223 спортсмена из 23 регионов – показатель высокого статуса турнира и плотности конкуренции в отечественном дзюдо.



Торжественная церемония открытия подчеркнула значимость события для спортивного сообщества. Среди почётных гостей были представители органов власти и профильных федераций, в том числе заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Михаил Чернов, представитель Федерации дзюдо России в Южном федеральном округе Аслан Мудранов, и исполнительный директор Волгоградской федерации дзюдо Александр Евланов. Их присутствие обозначило уровень поддержки вида спорта на региональном и федеральном уровнях.





Особую атмосферу вечеру придали легенды волгоградского и российского дзюдо – те, чьи достижения служат ориентиром для молодых спортсменов. В зале присутствовали мастер спорта СССР Владимир Лизенко, мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион Европы среди ветеранов Николай Закопырин, а также Алексей Тимошкин – чемпион и призёр чемпионатов России, призёр чемпионата Европы.

От организаторов прозвучали слова, точно передающие суть личности Евгения Алексеевича:

– Есть люди, которые становятся легендой не громкими словами, а делом. Евгений Алексеевич был именно таким. Он дважды поднимался на высшую ступень европейского пьедестала, защищая честь нашей страны. Его бросок знала вся Европа, а его характер – весь Волгоград. Но чемпионство для Евгения Алексеевича не было финишем, и он вернулся в спорт уже как наставник. Сначала тренер областной организации «Динамо», а затем преподаватель физической подготовки Волгоградской академии МВД. Сотни сотрудников и спортсменов прошли через школу мастерства Евгения Алексеевича Погорелова, его требовательность и веру в людей. И сегодня мы чествуем память нашего выдающегося земляка тем способом, который он оценил бы больше всего – честной борьбой! Сильнейшие дзюдоисты страны в течение двух дней будут бороться здесь, на героической Волгоградской земле, за право подняться на пьедестал турнира его имени.

Выступление хозяев площадки подтвердило стабильность волгоградской школы дзюдо. Волгоградские динамовцы завоевали 7 медалей: золото, серебро и пять бронзовых наград.







Золото в весовой категории до 90 кг завоевал Матвей Антонов (СШОР). Серебро в категории до 52 кг принесла команде Любовь Березенко (ВУОР). Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали: Дамир Айсин (СШОР), Илья Григорьев (СШОР, до 100 кг), Анастасия Чернышова (СШОР, 70 кг), Софья Калинина (СШОР, 78 кг) и Кристина Фомина (СШОР, 48 кг).

Успех волгоградских дзюдоистов – результат слаженной работы всего тренерского штаба. Спортсменов подготовили тренеры: Александр Евланов, Владимир Лизенко, Алексей и Татьяна Дьяконовы, Геннадий Слесарев, Сергей Сидоров, Ольга Шамаева.





Итоговый результат – не просто набор медалей, а отражение системной работы и соревновательной зрелости волгоградских атлетов. Турнир памяти Евгения Погорелова остаётся важной точкой отсчёта: он объединяет поколения и задаёт стандарты для развития вида спорта в регионе.





Александр Веселовский

Фото: Александр Веселовский