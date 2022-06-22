Расследования

В Волгограде слесарь ответит за халатность и смерть 20-летней девушки

Расследования 22.06.2022 17:13
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22.06.2022 17:13


Прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительные заключение по уголовному делу в отношении сотрудника газовой компании, по вине которого погибла из-за отравления угарным газом 20-летняя девушка. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в некачественном предоставлении услуги, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее информагентством сообщалось, что в доме №43 по проспекту Ленина в одной из квартир, где с 2013 года проживала молодая девушка, была установлена система принудительной вентиляции. При одновременной работе этой системы с газовой колонкой образовывалась загазованность помещения окисью углерода. Именно от отравления угарным газом и погибла волгоградка. Уголовное дело, возбужденное по факту гибели молодой волгоградки, расследовалось сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области. 

– Слесарь в рамках выполнения работ по договору технического обслуживания не провел надлежащую проверку газового оборудования и тяги в вентиляционных каналах многоквартирного жилого дома, – говорится в материалах, собранных следователями. – Вместо фактического осмотра газового оборудования он ограничился опросом жильцов об отсутствии претензий. Нарушения при установке и работе газового оборудования своевременно выявлены не были.

Свою вину, по словам представителя прокуратуры региона, волгоградец не признает. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

– Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд города Волгограда, – сообщает Оксана Черединина. 

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