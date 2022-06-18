Расследования

В Волгограде арестован отец-убийца годовалой девочки

Расследования 18.06.2022 11:48
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18.06.2022 11:48


Сегодня, 18 июня, Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следователя арестовал 25-летнего Владимира Сильчева, задержанного накануне за жестокое убийство своей годовалой дочери, сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова.
По указанию руководителя Следственного комитета России по Волгоградской области уголовное дело в отношении Сильчева передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. 
Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребёнка (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). За содеянное ему грозит до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.
Напомним, чудовищное преступление произошло в селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области 17 июня. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был раздражен постоянным плачем своей малолетней дочери. Он набросился на малышку с кулаками, швырял ребенка как тряпичную куклу. В итоге девочка скончалась от черепно-мозговой травмы и механической асфиксии.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
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