«Мать пыталась ее спасти»: под Волгоградом отец забил до смерти 2-летнюю дочь

В Дубовском районе Волгоградской области в поселке Горный Балыклей сегодня, 17 июня, произошло убийство двухлетней девочки. Как сообщила ИА «Высота 102», официальный представитель СУ СК России по региона Дарья Буянова, в убийстве подозревается родной отец ребенка. На месте сейчас работают оперативники.

– По предварительным данным, 17 июня 25-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, при помощи рукоприкладства решил успокоить плакавшую 2-летнюю дочь. В результате ребенок скончался от множественных телесных повреждений, – сообщила информагентству Дарья Буянова. – 37-летняя мать ребенка попыталась спасти дочь, однако мужчина стал избивать и ее.

Женщине удалось сбежать к соседям, откуда она вызвала полицию.

– Установлено, что 25-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, – уточняет представитель СУ СКР. – В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Криминалисты осматривают место расправы над ребенком. С участием подозреваемого одновременно проводится комплекс неотложных следственных действий.

– В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, – сообщает Дарья Буянова.