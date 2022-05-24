Угонщик на Mercedes протаранил несколько машин в Волгограде

В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства серии ДТП, произошедших на улице Циолковского минувшей ночью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 19-летний местный житель, будучи в состоянии опьянения, угнал Mercedes, протаранил несколько машин и скрылся.

– Утром 24 мая года экипажу ДПС ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду от очевидцев поступила информация о водителе иномарки, находившемся за управлением с явными признаками алкогольного опьянения, – рассказали информагентству в главном управлении МВД по региону. – В ходе патрулирования иномарка со следами ДТП была обнаружена брошенной на улице Циолковского. Владелец машины был установлен и от него поступило заявление об угоне.

Во время разбирательств владелец Mercedes заявил, что ночью распивал спиртное в компании со знакомыми. Во время застолья с одним из нетрезвых гостей у него возник конфликт, в ходе которого тот забрал ключи от иномарки и скрылся.

– Результатом нетрезвой поездки стали несколько поврежденных автомобилей, припаркованных на Циолковского, – уточняют в полиции. – Совершив ряд ДТП, угонщик бросил поврежденную машину и скрылся.

Задержать 19-летнего волгоградца удалось дома. Выяснилось, что ночного гонщика, кроме всего прочего, нет водительских прав.

– В отношении волгоградца составлены административные материалы за управление без прав, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, оставление места ДТП. По факту неправомерного завладения транспортным средством собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области