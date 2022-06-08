Происшествия

Росприроднадзор озадачит пожаром на западе Волгограда военную прокуратуру

Происшествия 08.06.2022 13:53
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08.06.2022 13:53


В Волгограде сегодня, 8 июня, стали известны подробности пожара, случившегося накануне в Дзержинском районе. По сведениям Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградкой областям, возгорание произошло на территории заброшенной воинской части. В ходе осмотра места происшествия инспекторы обнаружили на пустующей территории кроме развалин массу отработанных покрышек. Разбираться с проблемой теперь предстоит Военной прокуратуре Волгоградского гарнизона.

– Инспекторами Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградкой областям совместно с Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой, специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области осуществлен выезд в промышленную зону Дзержинского района Волгограда, в рамках которого установлено, что возгорание произошло на производственной территории военного городка № 11 войсковой части № 34605, – сообщили в управлении Росприроднадзора ИА «Высота 102». 

На земельном участке инспекторы обнаружили заброшенные склады военной техники. При этом въезд на вышеуказанную территорию свободный, территория никак не охраняется. 

– Кроме того, прилегающая к производственной базе территория захламлена строительным мусором, мусором от сноса и разборки зданий, автомобильными покрышками, которые

Учитывая, что территория, на которой установлен факт возгорания, принадлежит войсковой части № 34605, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой планируется передача вышеуказанной информации в адрес Военной прокуратуры Волгоградского гарнизона для принятия мер прокурорского реагирования. 

Ситуация находится на контроле в Межрегиональном управлении.

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