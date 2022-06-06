В лобовом ДТП с рейсовым автобусом погиб 38-летний волгоградец

В Урюпинском районе Волгоградской области накануне около 23.30 произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Один человек погиб, есть пострадавшие.

— По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автомашины LADA Kalina двигался по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Волгограда в направлении Москвы, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 647 километре дороги при совершении обгона движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства водитель не убедился в безопасности маневра, и при завершении обгона совершил касательное боковое столкновение с автобусом Neoplan 116 под управлением 34-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. После чего отечественный автомобиль съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся.





Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью. Пассажирам LADA Kalina 25 и 36 лет понадобилась медпомощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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