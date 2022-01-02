В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали пятеро волгоградцев

Происшествия 02.01.2022 13:21
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02.01.2022 13:21
Трое мужчин в возрасте 35, 57 и 60 лет, 61-летняя женщина и 18-летняя девушка из Волгоградской области пострадали в ДТП с автобусом «Москва – Астрахань», произошедшем в Рязанской области минувшим утром. Они госпитализированы в Скопинский межрайонный медицинский центр, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил руководителям профильных комитетов взять на контроль ситуацию с попавшим в аварию автобусом.
ДТП с участием автобуса «Москва – Астрахань» произошло в 05.45 мск на трассе Р-22 «Каспий» возле села Вослебово в Скопинском районе, сообщили в УМВД России по Рязанской области. Автобус врезался в опору железнодорожного моста, в результате чего погибли пять человек, травмы получил 21 человек. Всего в салоне находились 49 пассажиров.
Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Автобус принадлежит астраханской транспортной компании, в связи с чем прокуратура этого региона начала проверку. Надзорный орган даст оценку соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок.
Фото, видео: УМВД России по Рязанской области.
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