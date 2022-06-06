Отца утонувшего под Волгоградом ребенка отправили на полиграф

Накануне в Даниловском районе Волгоградской области нашли тело пропавшего 3 июня восьмилетнего мальчика. Тело ребенка из реки Медведицы подняли водолазы. Как стало известно ИА «Высота 102», появились новые подробности по уголовному делу.

— Вчера отца мальчика отправили на полиграф. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе волгоградского следкома, 3 июня 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 8-летнего мальчика в хуторе Тарасов. Котовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

По версии следствия, днем 3 июня 2022 года мальчик вместе с друзьями отдыхал на берегу реки Медведица в трех киломтерах от хутора. В какой-то момент мальчишки подумали, что их 8-летний друг отправился домой, однако там его не обнаружили.

— На теле погибшего мальчика отсутствуют телесные повреждения и признаки насильственной смерти. По предварительным данным, ребенок утонул, — добавили в пресс-службе регионального СУ СК России. — Назначен комплекс служебно-медицинских экспертиз. Расследование продолжается.

Ранее один из местных жителей рассказал свою версию таинственного исчезновения ребенка. К поисковой операции были привлечены более 200 человек — лесистую местность прочесывали полицейские, спасатели и казаки. На месте происшествия выезжали сотрудники Котовского межрайонного следственного отдела. На месте работали поисковики «ЛизаАлерт» из Волгоградского, Тамбовского и Саратовского регионов.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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