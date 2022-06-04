Происшествия

«Здесь не все так просто»: в хуторе Волгоградской области ищут 8-летнего мальчика

Происшествия 04.06.2022 19:02
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04.06.2022 19:02


В хуторе Тарасов Даниловского района Волгоградской области вторые сутки ищут пропавшего 8-летнего Дмитрия Ильина. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчик исчез накануне вечером после купания в реке Медведица. На реку он ушел вместе со своими братьями и отцом. 


Сегодня в 14.00 был организован совместный сбор для продолжения поиска в лесополосе. К поискам подключились добровольцы. Информацию разместил на своих ресурсах поисковый отряд «ЛизаАлерт». По последним данным, мальчик бесследно исчез в одной майке и плавках.  

Как сообщил собственный источник ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, под Волгоградом к поисковой операции привлечены полицейские из Камышина, Котово и Михайловки. Лесистую местность прочесывают спасатели и казаки. На месте происшествия выезжали сотрудники Котовского межрайонного следственного отдела. В поисках малолетнего ребенка участвуют уже более 200 человек. 


По мнению одного из жителей хутора, обратившегося в редакцию информагентства, в этой истории «не все так просто». На правах анонимности собеседник согласился рассказать свою версию таинственного исчезновения Дмитрия Ильина. 

— Нужно внимание обратить на семью, в которой он воспитывался. Там еще три ребенка. Чуть постарше Димки. Мать его в Волгоград уехала. Говорят на заработки. Но ходят слухи, что сбежала к мужику другому. Отец, Владимир его зовут, один с детьми управляется. Димка в школу не ходил. Так они решили. Якобы ему не нужно пока. Пацану восемь лет! 

По словам хуторянина, мальчик уже не первый раз уходит из дома. Обычно его находили вечером того же дня. 

— А тут как было. Они пошли на речку все — дети и отец. Якобы там между ребятней конфликт какой-то произошел. Димка обиделся на них, ушел прямо босиком и в плавках. И тут же отец заявил в полицию об исчезновении. Очень странно. Раньше такого рвения не замечали за ним. А тут сразу сам пошел. И главное, никто ничего не видел и не слышал, мальчик как будто сквозь землю провалился. 

В настоящий момент поиски малолетнего ребенка продолжаются. 

Фото: «ЛизаАлерт» / читатели ИА «Высота 102»

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