«Друзья думали, что ушел домой»: в реке в Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика

Расследования 05.06.2022 11:33
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05.06.2022 11:33
В Даниловском районе Волгоградской области сегодня, 5 июня найдено тело пропавшего мальчика. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, тело ребенка обнаружили водолазы в речке Медведица, где он купался перед исчезновением с друзьями.
- На теле мальчика телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, ребенок утонул, - уточнила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.
Напомним, 8-летнего Диму разыскивали волонтеры, полицейские и местные жители с 3 июня. В этот день он вместе с товарищами отдыхал на берегу речки в трех километрах от хутора Тарасов со своими товарищами. В какой-то момент мальчики подумали, что их друг ушел домой, однако по месту жительства он так и не появился.
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