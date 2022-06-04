Под Волгоградом приостановили поиски пропавшего 3 июня мальчика

В Даниловском районе Волгоградской области временно приостановлены поиски 8-летнего Дмитрия Ильина. Как стало известно ИА «Высота 102», поисковая операция на время прекращена из-за плохих погодных условий.

— Поисковая операция приостановлена на ночь. Начался сильный ливень с грозой, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах.





На правах анонимности один из жителей хутора рассказал свою версию таинственного исчезновения. По его словам, малолетний ребенок пропал накануне вечером после купания в реке Медведица. На берег он отправился вместе со своими братьями и отцом. Мальчик поссорился с другими ребятами и бесследно исчез.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил общий сбор добровольцев на завтра на 09.00 для дальнейших поисков ребенка.





— Сейчас на месте работают поисковики «ЛизаАлерт» из Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областей, сотрудники полиции и МЧС, местные жители. В поиске принимают участие кинологи и беспилотная авиация. Также в штаб поиска выехали поисковики-добровольцы из Волгограда, Воронежа и Москвы, — сообщается в обращении поискового отряда в соцсетях.

Волонтеры призывают на помощь, как опытных поисковиков, так и местных жителей, готовых выйти на лесные задачи. Уточняется, что обязательно иметь с собой удобную одежду и высокую обувь для выполнения задач в природной среде. Для новичков даже есть специальная памятка.

Также для поисковой операции необходимы дополнительные комплекты батареек, скотч, вода в бутылках емкостью 0, 5 литра, кофе, чай, сахар, энергетики, салфетки (влажные и обычные) и дождевики.

По сведениям собственного источника ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, к поискам привлечены полицейские из Камышина, Котово и Михайловки. Лес прочесывают спасатели и казаки. Также к месту происшествия выезжали сотрудники Котовского МСО СУ СКР по Волгоградской области. В поисках Дмитрия Ильина участвуют уже более 200 человек.

Фото: «ЛизаАлерт» / читатели ИА «Высота 102»

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