В Волжском с балкона общежития упала 16-летняя школьница

В Волжском Волгоградской области ранним утром 1 июня с балкона пятиэтажного общежития упала школьница. Как стало известно ИА «Высота 102», несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом правого предплечья.
— Девятиклассницу госпитализировали примерно в 04.45 в горбольницу № 1 имени Фишера, — сообщили в экстренных службах. — Школьница упала с высоты второго этажа.
Известно, что учащаяся одной из местных школ травмировалась по собственной неосторожности. На специализированных учетах пострадавшая не состоит.
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