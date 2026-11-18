В ночь на 18 ноября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Измаил поражены объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для украинских войск.

Кроме того, на переходе морем уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Южный грузы двойного назначения для ВСУ.

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