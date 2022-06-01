Расследования

В Волжском 11-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома

Расследования 01.06.2022 13:39
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01.06.2022 13:39


В Волжском Волгоградской области накануне вечером из окна девятиэтажного жилого дома выпал 11-летний ребенок. Как стало известно ИА «Высота 102», подросток получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и предплечья. 

— От дома № 1 по улице Машиностроителей в горбольницу Волжского с множественными травмами госпитализирован 11-летний мальчик, — пояснили в пресс-службе  ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе проверки установлено, что травмы ребенок получил, выпав из окна лестничной площадки между 6 и 7 этажами.

Полицейские также установили подробности происшествия. 31 мая несовершеннолетний пошел гулять вместе со своим семилетним братом. У соседнего дома, дождавшись, когда жильцы выйдут из подъезда, ребята зашли в МКД. Воспользовавшись лифтом, поднялись на седьмой этаж. 

На лестничной площадке старший брат встал ногами на подоконник и облокотился на деревянную раму. Конструкция не выдержала веса ребенка и обломилась. Мальчик упал вниз. 

Известно, что в семье воспитываются 10 детей. Сотрудники полиции неоднократно посещали семейство по месту жительства. Фиксировались факты неисполнения родителями своих прямых обязанностей, из-за чего дети часто оставались предоставленными сами себе.  

Дважды полицейскими в органы опеки и попечительства направлялась информация об ограничении матери в родительских правах. В адрес УК также было направлено представление об устранении обстоятельств, повлекших ЧП.

— В настоящий момент организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении в отношении матери уголовного дела, — добавили в областном главке МВД.  

Дом № 1 по улице Машиностроителей в Волжском, по сведениям из открытых источников, обслуживается ООО «Лада Дом». 

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