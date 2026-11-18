



Фроловский маслозавод и его директор привлечены к административной ответственности за регулярные задержки в выплате заработной платы.



Мировой судья установил, что ООО «Фроловский маслозавод» не произвело выплату заработной платы сотрудникам за июнь 2026 года в установленные законом сроки. По законодательству, оплата труда должна быть произведена дважды в месяц: 25 числа за первую половину месяца и 10 числа следующего месяца за вторую половину. Однако, согласно платежным документам, зарплата за июнь была перечислена лишь 31 июля, 28 и 29 сентября 2026 года. Это является нарушением Трудового кодекса Российской Федерации и внутренних правил предприятия.



Судья отметил, что это не первый случай такого нарушения. В августе 2025 года ООО «Фроловский маслозавод» и его директор Роман Б. уже были оштрафованы за аналогичное правонарушение по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Тогда предприятие было оштрафовано на 30 000 рублей, а Роман Б. – на 10 000 рублей. Эти постановления вступили в законную силу в октябре 2025 года.



Несмотря на предыдущее наказание, в октябре 2026 года были выявлены новые задержки в выплате заработной платы. Суд подчеркнул, что своевременная и полная выплата заработной платы является основным правом работника, закрепленным в Конституции Российской Федерации и Трудовом кодексе РФ. Работодатели обязаны соблюдать установленные сроки выплат, а повторные нарушения могут повлечь более строгие меры ответственности.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, по результатам судебного разбирательства мировой судья судебного участка №58 Фроловского судебного района Волгоградской области признал ООО «Фроловский маслозавод» и директора Романа Б. виновными в административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Учитывая характер и повторность нарушения, каждому из них были назначены штрафы: ООО «Фроловский маслозавод» - 50 000 рублей, директору Роману Б. - 20 000 рублей.



Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.