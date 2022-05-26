В Волжском четырехлетний мальчик выпал из окна

В городскую детскую больницу Волжского доставлен четырехлетний мальчик после падения с высоты. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне.

- Мальчика госпитализировали в городскую детскую больницу накануне днем, при поступлении у маленького пациента диагностировано сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и тупая травма живота, - пояснили в экстренных службах.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт происшествия в Волжском. Уточняется, что мальчик упал с окна 4 этажа.

– Ребенок получил травмы в результате обрыва москитной сетки, - пояснили в главке.

Одновременно в МВД напоминают родителям о необходимости контроля за детьми. С наступлением теплого времени года в Волгоградской области, как правило, учащаются подобные несчастные случаи.

– Дети не должны находиться без присмотра, – подчеркивают полицейские. – Тем более нельзя оставлять детей одних рядом с открытыми окнами.