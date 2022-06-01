На заводе в Волжском 27-летнему монтажнику оторвало кисть руки

В Волжском Волгоградской области 27-летнему монтажнику оторвало кисть руки. Как стало известно ИА «Высота 102», производственную травму получил сотрудник ООО «Спектр».
— 31 мая 27-летний мужчина доставлен в городскую больницу № 3 с диагнозом «травматическая ампутация левой кисти», — сообщили информагентству в экстренных службах.
По предварительной информации, мужчина травмировался при проведении монтажных работ с нарушением техники безопасности на территории завода ОАО «ЭКТОС -Волга», расположенного на улице 7-я автодорога, строение 23.
Согласно данным из открытых источников, в настоящее время «ЭКТОС-Волга» входит в состав группы компаний «ЭКТОС». Организация производит химические органические основные вещества. В сентябре 2010 года на основании решения акционера ОАО «Каучук» изменило фирменное название предприятия на «ОАО «ЭКТОС-Волга».
Оперативно получить комментарий у представителя компании корреспондентам информагентства не удалось.
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