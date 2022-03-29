В СК сообщили подробности о смерти рабочего на заводе в Волгограде

Сегодня, 29 марта, появилась информация о ходе организованной волгоградским следкомом процессуальной проверки по факту смерти 23-летнего рабочего завода АО «Биотех» на площадке по производству кирпичных блоков в Красноармейском районе Волгограда. Буквально порубленное тело обнаружили сменщики молодого парня.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Предварительно, рассматривается версия нарушения техники безопасности.

Сотрудник предприятия погиб, попав в механизм под размельчительные вальцы производственной линии. 18 марта этого года он в одиночку работал на конвейере по фасовке глины.

Как стало известно журналистам информагентства, выявлены нарушения безопасности на производстве, как со стороны самого погибшего, так и руководства завода. Трудовая инспекция готовит свой акт расследования для передачи в СК. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.