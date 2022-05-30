Происшествия

В Волгограде умер один из рабочих, монтировавших рекламный щит

Происшествия 30.05.2022 20:36
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30.05.2022 20:36


В Волгограде скончался один из рабочих, монтировавших рекламный щит в Краснослободске. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчин с электротравмой доставили в областной центр.  

— 25-летний мужчина находится в реанимации больницы № 25. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, тяжелое, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Другой пострадавший, уточнили в облздраве, несмотря на оказываемую медпомощь, скончался. Рабочие устанавливали рекламный баннер на улице Ленина. 

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