В Волгограде умер один из рабочих, монтировавших рекламный щит

В Волгограде скончался один из рабочих, монтировавших рекламный щит в Краснослободске. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчин с электротравмой доставили в областной центр.

— 25-летний мужчина находится в реанимации больницы № 25. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, тяжелое, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Другой пострадавший, уточнили в облздраве, несмотря на оказываемую медпомощь, скончался. Рабочие устанавливали рекламный баннер на улице Ленина.

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