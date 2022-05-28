Экология

Дурной запах от луковой свалки в Волгограде долетел до Росприроднадзора

Экология 28.05.2022 07:54
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28.05.2022 07:54


Межрегиональное управление Росприроднадзора по Волгоградской  Астраханской областям запросило информацию о свалках луковых отходов, которые были обнаружены в Дзержинском районе Волгограда и на ул. Гидротехническая в Городище, в администрации областного центра и в облкомприроды. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве в ответ на редакционный запрос, специалисты управления выезжали на место обнаружения отходов, однако в Городище следов луковой свалки уже не обнаружилось. Чего не скажешь про Волгоград.

Так, в управлении Росприроднадзора пояснили, что в районе  ул. Краснополянской, 74 в Дзержинском районе Волгограда выявлено место несанкционированного размещения отходов сельского хозяйства – лука с истекшим сроком годности. На территории участка располагается также  складское помещение и  компостная яма размером 12 на 12 метров, частично заполненная луковыми отходами.
В ведомстве заверили, что готовы принять меры соответствующего реагирования после получения ответов на запросы из мэрии Волгограда и облкомприроды.
Напомним, о фактах размещения  сгнившего лука ИА «Высота 102» сообщало в своих публикациях. Ранее в администрации Волгограда заявляли, что луковая свалка ликвидирована, а виновник привлечен к ответственности, однако через некоторое время выяснилось, что земельный участок по-прежнему захламляется дурно пахнущими отходами.


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