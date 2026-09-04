В Волгограде у отца с сыном за долги арестовали 9 самосвалов

Отец с сыном из Красноармейского района Волгограда лишились возможности использовать 9 принадлежащих им самосвалов из-за накопленных долгов. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, мужчины задолжали более полутора миллиона рублей, в том числе по алиментам и выплате морального ущерба после ДТП, в котором погиб человек. Виновником аварии стал сын, которого по решению суда приговорили к полутора годам лишения свободы. Кроме того, он должен был выплатить родным погибшего в общей сложности 1 миллион 280 тысяч рублей. Однако не спешил выполнять свои обязательства.