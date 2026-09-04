В Волгограде у отца с сыном за долги арестовали 9 самосвалов

Отец с сыном из Красноармейского района Волгограда лишились возможности использовать 9 принадлежащих им самосвалов из-за накопленных долгов. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, мужчины задолжали более полутора миллиона рублей, в том числе по алиментам и выплате морального ущерба после ДТП, в котором погиб человек. Виновником аварии стал сын, которого по решению суда приговорили к полутора годам лишения свободы. Кроме того, он должен был выплатить родным погибшего в общей сложности 1 миллион 280 тысяч рублей. Однако не спешил выполнять свои обязательства.
Родственники начали выплачивать долги только после того, как приставы наложили арест на транспортные средства, которые являлись источниками дохода семьи, без права пользования.
Фото УФССП по Волгоградской области