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На «автомате»: что изменилось в отношениях волгоградцев с ФНС с 1 августа

Экономика 04.09.2026 12:29
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04.09.2026 12:29


С 1 августа 2026 года вступил в силу приказ ФНС России от 26.02.2026 № ЕД-1-21/118@. Как сообщили в Управлении налоговой службы в Волгоградской области, документ меняет порядок доставки налоговых уведомлений по имущественным налогам и НДФЛ для физических лиц.

Теперь все граждане, у которых есть подтвержденная учетная запись на Едином портале госуслуг, будут автоматически получать уведомления от налоговой службы в электронном виде – в свой личный кабинет на портале. При этом заранее подавать отдельное согласие на такой способ получения документов больше не требуется.

Важно: если у вас есть учетная запись на Госуслугах или вы подключены к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», бумажное уведомление по почте направляться не будет.

Сотрудники налоговой службы рекомендуют волгоградцам заранее проверить доступ к своим личным кабинетам, а при необходимости – восстановить логин и пароль, чтобы не пропустить важные уведомления по налогам.

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