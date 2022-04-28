«Нас уже находят по запаху»: жителей Городища душит очередная свалка гниющего лука





Жители рабочего поселка Городище Волгоградской области вынуждены дышать невыносимым запахом, который источает очередная свалка с гниющим луком на улице Гидротехническая. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, возникновение смердящей кучи они связывают с работой предпринимателя, завалившего луком овраг по улице Краснополянская в Жилгородке.

— Видимо, этот же негодяй захотел нагадить и у нас в Городище, просто выбросив овощи в поле рядом с дорогой и жилыми постройками. В итоге ужасная вонь ветром разносится по всей округе. Сегодня еще, можно сказать, прохладно на улице, а что будет потом, когда установится жара, и подумать страшно, — возмущаются волгоградцы.

В том, что луковая свалка действительно отравляет жителям Городища жизнь, убедились 27 апреля корреспонденты ИА «Высота 102». Сегодня же мы проверили и состояние свалки на Краснополянской. Горы гниющих овощей отсюда, как оказалось, никуда не делись. Припекаемые жарким апрельским солнцем овощи и здесь источают вонь на сотни метров. Больше того, свалка здесь разрастается в геометрической прогрессии.





К слову сказать, кто-то в Жилгородке предпринимал попытку избавиться от луковой гнили. Владелец овощей или местные хулиганы уже пытались сжечь одну из смердящих куч.

Волгоградцы просят чиновников обратить внимание на ситуацию и предпринять наконец кардинальные меры.





Напомним, в конце марта жители Жилгородка пожаловались на ужасный запах, доносившийся возле овощной базы на улице Краснополянская. Тогда, ИА «Высота 102» выяснила, что предприниматель выбросил сетки с гниющим луком в овраг неподалеку от дороги.

Спустя несколько дней в мэрии сообщили, что нашли виновника несанкционированной свалки – ему выписали штраф и заставили убрать свалку. 9 апреля от чиновников пришла информация о том, что завалы гниющего лука ликвидированы. Однако, информагентством позже выяснилось, что лук никуда не исчез – его просто перетащили чуть дальше.