Общество

«Нас уже находят по запаху»: жителей Городища душит очередная свалка гниющего лука

Общество 28.04.2022 07:24
28.04.2022 07:24


Жители рабочего поселка Городище Волгоградской области вынуждены дышать невыносимым запахом, который источает очередная свалка с гниющим луком на улице Гидротехническая. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, возникновение смердящей кучи  они связывают с работой предпринимателя, завалившего луком овраг по улице Краснополянская в Жилгородке.

— Видимо, этот же негодяй захотел нагадить и у нас в Городище, просто выбросив овощи в поле рядом с дорогой и жилыми постройками. В итоге ужасная вонь ветром разносится по всей округе. Сегодня еще, можно сказать, прохладно на улице, а что будет потом, когда установится жара, и подумать страшно, — возмущаются волгоградцы. 

В том, что луковая свалка  действительно отравляет жителям Городища жизнь, убедились 27 апреля корреспонденты ИА «Высота 102». Сегодня же мы проверили и состояние свалки на Краснополянской. Горы гниющих овощей отсюда, как оказалось, никуда не делись. Припекаемые жарким апрельским солнцем овощи и здесь источают  вонь на сотни метров. Больше того, свалка здесь разрастается в геометрической прогрессии.  


К слову сказать, кто-то в Жилгородке предпринимал попытку избавиться от луковой гнили. Владелец овощей или местные хулиганы уже пытались сжечь одну из смердящих куч.

Волгоградцы просят чиновников обратить внимание на ситуацию и предпринять наконец кардинальные меры. 


Напомним, в конце марта жители Жилгородка пожаловались на ужасный запах, доносившийся возле овощной базы на улице Краснополянская. Тогда, ИА «Высота 102» выяснила, что предприниматель выбросил сетки с гниющим луком в овраг неподалеку от дороги. 

Спустя несколько дней в мэрии сообщили, что нашли виновника несанкционированной свалки – ему выписали штраф и заставили убрать свалку. 9 апреля от чиновников пришла информация о том, что завалы гниющего лука ликвидированы. Однако, информагентством позже выяснилось, что лук никуда не исчез – его просто перетащили чуть дальше.   

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