Вооруженные Силы РФ ночью 4 сентября нанесли групповой удар по логистическим центрам, портам и энергетической инфраструктуре на Украине. Для этого были задействованы ударные БПЛА и высокоточное оружие.

По данным Минобороны РФ, в населенном пункте Гатное в Киевской области в результате поражен логистический центр «ЕКО-Автотехникс», где хранились товары двойного назначения.

В портах «Южный» и «Черноморск» Одесской области уничтожены два сухогруза с продукцией военного назначения для ВСУ, в том числе с оружием западного производства. Разбит склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива.

В населенном пункте Мирное мишенью стала электроподстанция «Новоодесская».

Фото Минобороны РФ