Экология

Горе луковое: в Волгограде предпринимателя заставили ликвидировать свалку из сгнивших овощей

Экология 09.04.2022 17:29
09.04.2022 17:29


В Волгограде предпринимателя, который выбросил  в овраг гниющий лук, заставили убрать за собой и ликвидировать смердящую свалку. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в настоящее время предприниматель вывез пропавшие овощи и завершает работы по приведению территории в надлежащее состояние.

Напомним, скандал разразился после того, как на склонах оврага рядом с пересечением улиц Краснополянская и проспект Дорожников были обнаружены горы гниющего лука в ярких сетках.  Площадь загрязненной территории составляла около 300 квадратных метров.
Вскоре был установлен виновник – это местное предприятие по переработке овощей. Руководитель организации пояснял, что пропавший лук выбросили в овраг якобы специально - для образования перегноя и дальнейшего его использования в сельскохозяйственных целях. Однако он затруднился ответить, почему гниющий лук свалили на муниципальную территорию да еще и в сетках, которые никак не могут использоваться в сельском хозяйстве. Тем не менее виновнику происшествия грозит штраф.
Фото администрации Волгограда и ИА "Высота 102".

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