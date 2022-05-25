В Ростове-на-Дону продолжается процесс по уголовному делу в отношении экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 25 мая, суд выслушает подручных Виталия Брудного — осужденных Андрея Киценко и Сергея Мацюка — замешанных в покушении на коммерсанта и чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина. Завтра, 26 мая, будет заслушана позиция волгоградского вице-губернатора Анны Писемской.

Ранее в судебном процессе по видеоконференцсвязи выступил известный в Волгограде так называемый криминальный авторитет Виталий Брудный. По словам адвоката Музраева Владимира Семенцова, осужденный за покушение на убийство отрекся от криминального мира и попросил называть его исключительно бизнесменом.

— Судья начал задавать вопросы, касательно его принадлежности к криминальному миру. На что Брудный, вспомним на минуту, осужденный за покушение на убийство, всячески отрицал любые связи с криминальными авторитетами, называя себя бизнесменом. У него спросили: «Каким бизнесом вы занимались?». Он отвечал: «Разным». И снова никакой конкретики, — рассказал Семенцов.

Как уточнил юрист, свидетелем по делу помимо Писемской заявлен начальник государственно-правового управления аппарата губернатора Волгоградской области Роман Левкин.

Вместе с Музраевым по делу проходит известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков. Бывшему силовику грозит до 20 лет колонии. Обоим подсудимым вменяется совершение теракта в отношении главы Волгоградского региона. Фигуранты дела свою вину отрицают.

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