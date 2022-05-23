Заметки астролога: рекомендации с 23 по 29 мая 2022 года





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

Всю неделю Луна убывающая, будет идти четвертая четверть Луны. Рекомендуются посадки и пересадки корнеплодов (но только в плодовитые дни).

23 и 24 мая Марс будет находиться в благоприятном аспекте с Плутоном.

У мужчин повышается энергичность, активность. Это удачный период для армии и контролирующих органов. Можно заниматься спортом, силовыми видами спорта, особенно. Занятия сексом также не повредят, а, скорее, наоборот.

26 – 28 мая Венера будет в неблагоприятном аспекте с Плутоном.

Это сложные дни для любовных, романтических и сексуальных отношений, знакомств. Идет усиление ревнивости, зависти. Рекомендуется воздержание от секса.

Всю неделю Меркурий движется попятно. Имейте в виду, что дела, начатые в период ретроградного Меркурия, приходится переделывать заново. Часто идет возвращение к делам, которые были начаты также на ретроградном Меркурии.

23 и до 01ч.41м. 25 мая Луна будет находиться в знаке Рыб.

Происходит усиление интуиции, могут сниться вещие сны. Уязвимы стопы ног, кожа, психика. Возрастает риск инфекций, аллергических реакций. Будьте осторожнее с бытовой химией. Наркоз может давать осложнения.

Огородникам в этот период следует учесть, что можно сажать корнеплоды, но плоды растений, посаженных в этот период, не будут долго храниться. Зато это удачный период для подкормки растений.

25 мая в 01ч.41м. Луна перейдет в знак Овна и будет находиться в нем до 09ч.24м. 27 мая.

Уязвима голова, особенно нос, и верхняя челюсть. Запрещены любые манипуляции в области головы. В этот период возможно проявление агрессии, конфликтности, эгоизма.

Неблагоприятный период для посадок и пересадок, подкормок растений. Зато это удачный период для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, только будьте осторожнее, чтобы не сжечь.

27 мая в 09ч. 24м. Луна переходит в знак Тельца и будет находиться в нем до 20ч.24м. 29 мая.

Это удачный период для решения финансовых вопросов, можно покупать практичные вещи.

Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы, желчного пузыря.

Это удачный период для посадок и пересадок, подкормок растений, особенно корнеплодов, а также колючих и с шипами.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.











