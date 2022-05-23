Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 23 по 29 мая 2022 года

Полезно знать 23.05.2022 07:46
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23.05.2022 07:46


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.
Всю неделю Луна убывающая, будет идти четвертая четверть Луны. Рекомендуются посадки и пересадки корнеплодов (но только в плодовитые дни).
23 и 24 мая Марс будет находиться в благоприятном аспекте с Плутоном. 
У мужчин повышается энергичность, активность. Это удачный период для армии и контролирующих органов. Можно заниматься спортом, силовыми видами спорта, особенно. Занятия сексом также не повредят, а, скорее, наоборот.
26 – 28 мая Венера будет в неблагоприятном аспекте с Плутоном. 
Это сложные дни для любовных, романтических и сексуальных отношений, знакомств. Идет усиление ревнивости, зависти. Рекомендуется воздержание от секса.
Всю неделю Меркурий движется попятно. Имейте в виду, что дела, начатые в период ретроградного Меркурия, приходится переделывать заново. Часто идет возвращение к делам, которые были начаты также на ретроградном Меркурии.
23 и до 01ч.41м.  25 мая Луна будет находиться в знаке Рыб. 
Происходит усиление интуиции, могут сниться вещие сны. Уязвимы стопы ног, кожа, психика. Возрастает риск инфекций, аллергических реакций. Будьте осторожнее с бытовой химией. Наркоз может давать осложнения.
Огородникам в этот период следует учесть, что можно сажать корнеплоды, но плоды растений, посаженных в этот период, не будут долго храниться. Зато это удачный период для подкормки растений.
25 мая в 01ч.41м. Луна перейдет в знак Овна и будет находиться в нем до 09ч.24м. 27 мая.
Уязвима голова, особенно нос, и верхняя челюсть. Запрещены любые манипуляции в области головы. В этот период возможно проявление агрессии, конфликтности, эгоизма. 
Неблагоприятный период для посадок и пересадок, подкормок растений. Зато это удачный период для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, только будьте осторожнее, чтобы не сжечь.
27 мая в 09ч. 24м. Луна переходит в знак Тельца и будет находиться в нем до 20ч.24м. 29 мая.
Это удачный период для решения финансовых вопросов, можно покупать практичные вещи. 
Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы, желчного пузыря.
Это удачный период для посадок и пересадок, подкормок растений, особенно корнеплодов, а также колючих и с шипами.
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



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