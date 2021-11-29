



Арбитражный суд Волгоградской области оштрафовал на 100 тысяч рублей ООО "Сингам" за осуществление предпринимательской деятельности на мусорном полигоне, который не внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, судебное решение вынесено по заявлению природоохранного ведомства, проводившего административное расследование. Постановление о штрафе еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Установлено, что ООО "Сингам" эксплуатирует объект под размещение (захоронение) отходов в Советском районе Волгограда, не соответствующий установленным требованиям природоохранного законодательства. В частности, отсутствует проектная документация на строительство объекта, получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также документация о введении его в эксплуатацию. В Межрегиональном управлении отмечают, что фактически территория объекта "специализированного полигона хозбытовых отходов" представляет собой свалку отходов и не обладает конструктивными особенностями, характерными для объекта размещения отходов. При этом земельный участок для осуществления незаконной деятельности предоставлен администрацией Волгограда.





Отмечается, что ООО "Сингам" неоднократно обращалось в адрес Росприроднадзора с целью включения эксплуатируемого объекта в ГРОРО, но получало отказ, так как объект размещения отходов не отвечает требованиям, установленным российским законодательством в области охраны окружающей среды. Кроме того, за последние несколько лет в отношении ООО "Сингам" проведено 14 плановых и внеплановых проверок, в том числе с участием органов прокурорского надзора, по результатам которых общество неоднократно привлекалось к административной ответственности по факту осуществления деятельности по размещению отходов на объекте, не внесенном в ГРОРО, выдавались предписания об устранении данного нарушения.

Однако нарушения до настоящего времени не устранены, а ООО "Сингам" продолжает осуществлять деятельность, в том числе лицензируемую на объекте, не соответствующем требованиям природоохранного законодательства, отмечают в управлении.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям