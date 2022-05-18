Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу Музраева

В Ростове сегодня, 18 мая, в Южном окружном военном суде продолжится процесс над экс-главой СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым. Сторона обвинения продолжает заявлять свидетелей по делу. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в процессе выступит известный в определенных кругах в Волгограде, а ныне осужденный к 10 годам колонии строгого режима Виталий Брудный.

— Теперь заседания будут проходить каждую неделю по средам и четвергам. Показания Брудного будут заслушаны по видеконференцсвязи, — заявил адвокат Музраева Владимир Семенцов.

Так называемого криминального авторитета Виталия Брудного в 2019 году приговорили к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере полумиллиона рублей. В качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы сроком на полтора года. Брудного признали виновным в покушении на убийство, в незаконном изготовлении взрывчатых устройств, а также изготовлении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

В прошлом судебном процессе свою позицию озвучил бывший директор МУП «Центральный рынок» Михаил Калачев. Всего планируется выслушать около 130 свидетелей.

Вместе с Михаилом Музраевым по уголовному делу проходит известный в свое время волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Бывшему силовику грозит до 20 лет колонии. Обоим подсудимым вменяется совершение теракта в отношении губернатора Волгоградской области. Фигуранты дела свою вину отрицают.

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