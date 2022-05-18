Под Волгоградом СК начал проверку после смерти Вячеслава Каляндры

В Камышине Волгоградской области найдено тело известного предпринимателя. Как сообщает ИА «Высота 102», Вячеслав Каляндра обнаружен мертвым в собственном доме.
— Отрабатываются все версии произошедшего, — прокомментировал журналистам информагентства руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Известно, что труп основателя известной компании «Яндра» нашли с огнестрельным ранением в области головы. По информации источника, близкого к предпринимателю, в последние пару месяцев у погибшего начались проблемы в бизнесе — подорожали основные компоненты и добавки, используемые при приготовлении продуктов.
Читайте также:
«В последнее время содержала жена»: стали известны подробности смерти бизнесмена Заирова в центре Волгограда