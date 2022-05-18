Расследования

Под Волгоградом СК начал проверку после смерти Вячеслава Каляндры

Расследования 18.05.2022 18:39
18.05.2022 18:39


В Камышине Волгоградской области найдено тело известного предпринимателя. Как сообщает ИА «Высота 102», Вячеслав Каляндра обнаружен мертвым в собственном доме. 

— Отрабатываются все версии произошедшего, — прокомментировал журналистам информагентства  руководитель следственного отдела по городу Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

Известно, что труп основателя известной компании «Яндра» нашли с огнестрельным ранением в области головы. По информации источника, близкого к предпринимателю, в последние пару месяцев у погибшего начались проблемы в бизнесе — подорожали основные компоненты и добавки, используемые при приготовлении продуктов.  

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