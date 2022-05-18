В Камышине нашли застреленным основателя известной компании «Яндра»

В Камышине Волгоградской области найден мертвым известный предприниматель. Как стало известно ИА «Высота 102», труп Вячеслава Каляндры обнаружили сегодня, 18 мая.
— Обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Согласно открытым источникам, Вячеслав Каляндра до 2014 года возглавлял ООО «Яндра». Восемь лет назад организация, занимавшаяся оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, была ликвидирована, но выпуск продукции под торговой маркой «Яндра» продолжила другая компания Вячеслава Каляндры – «Камышинский комбинат продуктов питания». Выручка компании по итогам 2021 года составила более 239 миллионов рублей.
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