Расследования

«В последнее время содержала жена»: стали известны подробности смерти бизнесмена Заирова в центре Волгограда

Расследования 11.05.2022 11:35
11.05.2022 11:35


Информационному агентству «Высота 102» 11 мая стали известны подробности о последних месяцах жизни и смерти предпринимателя Дмитрия Заирова, тело которого было найдено 9 мая к квартире в центре города. По словам знакомого предпринимателя, последнее время бывший директор ООО «Югснаб» находился не в лучшем состояние.

– Квартиру в доме по улице Советской, где был обнаружен мертвым Заиров, он снимал. Это не его собственность, – рассказал собеседник ИА «Высота 102». – В последнее время он даже не выходил из дома, а жил на деньги своей жены. Она, насколько известно, живет отдельно и в другом городе. Собственного дохода он не имел. 

Труп 71-летнего мужчины 9 мая обнаружили не родственники, как сообщалось ранее. По просьбе близких навестить квартиросъемщика в тот день пришел владелец квартиры. 

– Смерть, судя по всему, наступила не 9 мая, а раньше. Несколько дней Заиров не выходил на связь. Близкие встревожились и попросили  проверить квартиру ее хозяина. Тот, открыв своим ключом дверь, и обнаружил труп в комнате, – пояснил источник информагентства. 

По имеющимся сведениям, Дмитрий Заиров скончался в результате огнестрельного ранения в голову.   

Напомним, что Заиров учредил и до января 2022 года руководил компанией ООО «Югснаб», основным видом деятельности которой была оптовая торговля топливом. В 2020 году, согласно открытым данным, компания не принесла владельцу никаких доходов. В итоге Дмитрий Заиров самостоятельно ликвидировал фирму. 

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