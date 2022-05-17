Актуально

«А могло и убить»: в Волгограде подземный переход завалило плиткой

Актуально 17.05.2022 14:51
17.05.2022 14:51


Лестницу, ведущую  в подземный переход под железнодорожными путями в Советском районе Волгограда, вблизи подземной станции скоростного трамвая «Ельшанка», сегодня завалило огромными кусками плитки. О происшествии редакции ИА «Высота 102» рассказали читатели. Корреспондент информагентства побывал на месте.   
– Такое происходит уже не в первый раз, – пояснили горожане. – Но со стен обычно падали небольшие куски. Сегодня же людей могло просто убить!
В администрации Волгограда пояснили, что причиной происшествия могло стать проникновение «осадочных вод» на некоторые участки отмостки подземного пешеходного перехода, что характерно для весеннего периода из-за продолжительности осадков и большого объема талой воды. 
– Это привело к частичному отслоению декоративной плитки входной группы перехода, – рассказали в мэрии. – В ближайшее время сотрудники обслуживающего предприятия наведут на объекте порядок. 

В мэрии также добавили, что уборка территории перехода, включая вывоз мусора и удаление надписей, оставленных на стенах неизвестными лицами, проводятся регулярно. А в начале мая рабочие очистили и закрасили внутренние поверхности пешеходного перехода. 
В администрации также напомнили, что в последние годы в Волгограде привели в порядок ряд подземных переходов – на остановке «Больница Ильича», на площади Дзержинского, на проспекте Жукова, на улице 8-ой воздушной армии и на бульваре 30-летия Победы, а также на 39-ой Гвардейской, на пересечении улиц Мира и Комсомольской. 
– Однако нередко после только что проведенного ремонта рабочим приходится возвращаться на объекты, – комментируют в мэрии. – Вандалы портят свежеокрашенные стены, ломают световое оборудование и мусорят. 

Напомним, в феврале этого года подземную станцию «Ельшанка» затопило. В «Метроэлектротрансе» объяснили это также большим количеством талых вод и осадками, а также просчетами при строительстве станции. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Актуально
14.05.2022 14:23
Актуально 14.05.2022 14:23

0
Далее
Актуально
11.05.2022 19:03
Актуально 11.05.2022 19:03

0
Далее
Актуально
10.05.2022 20:51
Актуально 10.05.2022 20:51

0
Далее
Актуально
09.05.2022 19:54
Актуально 09.05.2022 19:54

0
Далее
Актуально
05.05.2022 23:03
Актуально 05.05.2022 23:03

0
Далее
Актуально
03.05.2022 08:23
Актуально 03.05.2022 08:23

0
Далее
Актуально
01.05.2022 14:33
Актуально 01.05.2022 14:33

0
Далее
Актуально
27.04.2022 12:23
Актуально 27.04.2022 12:23

0
Далее
Актуально
26.04.2022 13:25
Актуально 26.04.2022 13:25

0
Далее
Актуально
21.04.2022 17:29
Актуально 21.04.2022 17:29

0
Далее
Актуально
20.04.2022 17:38
Актуально 20.04.2022 17:38

0
Далее
Актуально
18.04.2022 19:31
Актуально 18.04.2022 19:31

0
Далее
Актуально
16.04.2022 15:46
Актуально 16.04.2022 15:46

0
Далее
Актуально
16.04.2022 00:47
Актуально 16.04.2022 00:47

0
Далее
Актуально
14.04.2022 19:16
Актуально 14.04.2022 19:16

0
Далее

Лента новостей

13:13
Волгоградцам предлагают до 150 тысяч за службу в мобилизационном резервеСмотреть фотографии
12:25
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографии
12:25
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условияхСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области проснулась саранчаСмотреть фотографии
12:00
«В грязь не упал»: волгоградец поборолся в Чечне за звание лучшего таксиста РоссииСмотреть фотографии
11:41
В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенныхСмотреть фотографии
11:21
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»Смотреть фотографии
11:04
Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу МузраеваСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станицеСмотреть фотографии
10:45
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топливаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобильСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области водитель умер, наехав на деревоСмотреть фотографии
10:03
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилемСмотреть фотографии
09:41
На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятьюСмотреть фотографии
08:45
С саратовской компании взыскали ущерб за незаконную добычу песка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
На Ангарском в Волгограде встали трамваиСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост ценСмотреть фотографии
06:32
«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание судаСмотреть фотографии
22:22
Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьниковСмотреть фотографии
21:31
Жителям Волгограда 18 мая массово отключат светСмотреть фотографии
20:34
Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальтиСмотреть фотографии
19:32
Семье погибшего Сергея Аверьянова вручили орден Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:46
«Российская Федерация, уберите!»: в Москве заметили гигантскую свалку на Лысой горе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквераСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщинСмотреть фотографии
17:31
В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимациюСмотреть фотографии
17:27
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налоговСмотреть фотографии
16:03
«Закрываться не будем»: в центре Волгограда выставили на продажу кафе «Шампур»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 