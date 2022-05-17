«А могло и убить»: в Волгограде подземный переход завалило плиткой

Лестницу, ведущую в подземный переход под железнодорожными путями в Советском районе Волгограда, вблизи подземной станции скоростного трамвая «Ельшанка», сегодня завалило огромными кусками плитки. О происшествии редакции ИА «Высота 102» рассказали читатели. Корреспондент информагентства побывал на месте. Лестницу, ведущую в подземный переход под железнодорожными путями в Советском районе Волгограда, вблизи подземной станции скоростного трамвая «Ельшанка», сегодня завалило огромными кусками плитки. О происшествии редакции ИА «Высота 102» рассказали читатели. Корреспондент информагентства побывал на месте.

– Такое происходит уже не в первый раз, – пояснили горожане. – Но со стен обычно падали небольшие куски. Сегодня же людей могло просто убить! – Такое происходит уже не в первый раз, – пояснили горожане. – Но со стен обычно падали небольшие куски. Сегодня же людей могло просто убить!

В администрации Волгограда пояснили, что причиной происшествия могло стать проникновение «осадочных вод» на некоторые участки отмостки подземного пешеходного перехода, что характерно для весеннего периода из-за продолжительности осадков и большого объема талой воды. В администрации Волгограда пояснили, что причиной происшествия могло стать проникновение «осадочных вод» на некоторые участки отмостки подземного пешеходного перехода, что характерно для весеннего периода из-за продолжительности осадков и большого объема талой воды.

– Это привело к частичному отслоению декоративной плитки входной группы перехода, – рассказали в мэрии. – В ближайшее время сотрудники обслуживающего предприятия наведут на объекте порядок. – Это привело к частичному отслоению декоративной плитки входной группы перехода, – рассказали в мэрии. – В ближайшее время сотрудники обслуживающего предприятия наведут на объекте порядок.



В мэрии также добавили, что уборка территории перехода, включая вывоз мусора и удаление надписей, оставленных на стенах неизвестными лицами, проводятся регулярно. А в начале мая рабочие очистили и закрасили внутренние поверхности пешеходного перехода.

В администрации также напомнили, что в последние годы в Волгограде привели в порядок ряд подземных переходов – на остановке «Больница Ильича», на площади Дзержинского, на проспекте Жукова, на улице 8-ой воздушной армии и на бульваре 30-летия Победы, а также на 39-ой Гвардейской, на пересечении улиц Мира и Комсомольской. В администрации также напомнили, что в последние годы в Волгограде привели в порядок ряд подземных переходов – на остановке «Больница Ильича», на площади Дзержинского, на проспекте Жукова, на улице 8-ой воздушной армии и на бульваре 30-летия Победы, а также на 39-ой Гвардейской, на пересечении улиц Мира и Комсомольской.

– Однако нередко после только что проведенного ремонта рабочим приходится возвращаться на объекты, – комментируют в мэрии. – Вандалы портят свежеокрашенные стены, ломают световое оборудование и мусорят. – Однако нередко после только что проведенного ремонта рабочим приходится возвращаться на объекты, – комментируют в мэрии. – Вандалы портят свежеокрашенные стены, ломают световое оборудование и мусорят.



Напомним , в феврале этого года подземную станцию «Ельшанка» затопило. В «Метроэлектротрансе» объяснили это также большим количеством талых вод и осадками, а также просчетами при строительстве станции.



