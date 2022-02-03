В Волгограде затопило подземную станцию скоростного трамвая

Происшествия 03.02.2022 10:38
0
03.02.2022 10:38
В Советском районе Волгограда затопило водой подземную станцию скоростного трамвая «Ельшанка». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, вода хлынула с потолка подземки сегодня утром. Работники МУП «Метроэлектротранс» подставили под места протечки ведра, чтобы хоть как-то сгладить последствия потопа. На работу скоростного трамвая данное происшествие не повлияло. По словам волгоградцев, в осенне-зимний период такие протечки здесь происходят регулярно.
Отметим, что станция "Ельшанка" в составе второй очереди строительства скоростного трамвая была открыта 1 декабря 2011 года.
В свою очередь в мэрии сообщили, что из-за продолжительных осадков и большого объема талой воды на некоторых участках отмостки станционных построек станции скоростного трамвая «Ельшанка» произошло проникновение осадочных вод. «Организована откачка воды дренажной системой. Ситуация помехи для пассажиров не создала, станция работает в обычном режиме», - пояснили в администрации. - Проникновение воды связано с просчетами, допущенными при строительстве станции. Сегодня МУП «МЭТ» разработал и в плановом порядке реализует работы по их устранению». В 2021 году на станции СТ «Ельшанка» был проведен ремонт кровли, в текущем году запланирован ремонт отмостки и водоотводной системы.
Реклама
В центре Волгограда рухнула лепнина с фасада исторического дома03.02.2022 13:37
Происшествия 03.02.2022 13:37
В Волгограде 40-летний водитель погиб в ДТП03.02.2022 10:04
Происшествия 03.02.2022 10:04
Легковушка врезалась в КамАЗ на трассе под Волгоградом из-за оторванного колеса02.02.2022 17:46
Происшествия 02.02.2022 17:46
Попал на 300 тысяч: в Волжском пассажиров возила нелегальная маршрутка02.02.2022 16:17
Происшествия 02.02.2022 16:17
Волгоградский врач зарегистрировал в недострое группу иностранцев02.02.2022 14:25
Происшествия 02.02.2022 14:25
В Волгограде компания девушек на легковушке врезалась в столб02.02.2022 10:30
Происшествия 02.02.2022 10:30
Пассажирский автобус сбил пешехода в Волгограде02.02.2022 10:18
Происшествия 02.02.2022 10:18
«Я вас не боюсь!»: под Волгоградом сельский глава заявил в полицию об угрозах расправы01.02.2022 13:50
Происшествия 01.02.2022 13:50
Виртуальная путана выманила у волгоградского водителя крупную сумму01.02.2022 12:00
Происшествия 01.02.2022 12:00
В Волжском в ДТП с маршруткой №111 покалечился пожилой водитель семерки01.02.2022 10:58
Происшествия 01.02.2022 10:58
На скользкой трассе под Волгоградом разбились четыре автомобиля01.02.2022 10:24
Происшествия 01.02.2022 10:24
В Волгограде пьяный водитель после погони оказал сопротивление полиции31.01.2022 16:45
Происшествия 31.01.2022 16:45
Волгоградская медсестра в стрессе отправила аферистам 2 миллиона31.01.2022 15:18
Происшествия 31.01.2022 15:18
Сосулька чуть не убила посетительницу салона красоты в Волгограде31.01.2022 14:27
Происшествия 31.01.2022 14:27
В Волжском машина без водителя наехала на пенсионерку31.01.2022 10:49
Происшествия 31.01.2022 10:49
Реклама