Происшествия

В Волгограде затопило подземную станцию скоростного трамвая

Происшествия 03.02.2022 10:38
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03.02.2022 10:38


В Советском районе Волгограда затопило водой подземную станцию скоростного трамвая «Ельшанка». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, вода хлынула с потолка подземки сегодня утром. Работники МУП «Метроэлектротранс» подставили под места протечки ведра, чтобы хоть как-то сгладить последствия потопа. На работу скоростного трамвая данное происшествие не повлияло. По словам волгоградцев, в осенне-зимний период такие протечки здесь происходят регулярно. 
Отметим, что станция "Ельшанка" в составе второй очереди строительства скоростного трамвая была открыта 1 декабря 2011 года. 
В свою очередь в мэрии сообщили, что из-за продолжительных осадков и большого объема талой воды на некоторых участках отмостки станционных построек станции скоростного трамвая «Ельшанка» произошло проникновение осадочных вод. «Организована откачка воды дренажной системой. Ситуация помехи для пассажиров не создала, станция работает в обычном режиме», - пояснили в администрации. - Проникновение воды связано с просчетами, допущенными при строительстве станции. Сегодня МУП «МЭТ» разработал и в плановом порядке реализует работы по их устранению». В 2021 году на станции СТ «Ельшанка» был проведен ремонт кровли, в текущем году запланирован ремонт отмостки и водоотводной системы.


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