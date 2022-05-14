МЧС предупредило о граде и грозе в Волгоградской области

Полезно знать 14.05.2022 16:31
14.05.2022 16:31
Сегодня, 14 мая, МЧС России по Волгоградской области распространило предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы.
- До конца суток 14 мая на территории отдельных районов Волгоградской области ожидаются ливни, грозы, сопровождающиеся усилением западного ветра в порывах 15-20 м/с, град, - говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона просят в такую погоду воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне. При сильном ветре необходимо избегать шатких строений, рекламных щитов и деревьев.
Реклама
С приглашенной звездой, выставкой и полевой кухней: Эльтон впервые отметил с размахом 9 Мая11.05.2022 13:02
Полезно знать 11.05.2022 13:02
Заметки астролога: рекомендации с 9 по 15 мая 2022г.09.05.2022 07:00
Полезно знать 09.05.2022 07:00
Складская техника становится доступнее06.05.2022 14:55
Полезно знать 06.05.2022 14:55
Позовите профессора: что надо знать о лечении ревматоидного артрита05.05.2022 10:00
Полезно знать 05.05.2022 10:00
«Местное всегда лучше»: волгоградские дачники нашли альтернативу западным гипермаркетам04.05.2022 08:59
Полезно знать 04.05.2022 08:59
Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской области02.05.2022 19:48
Полезно знать 02.05.2022 19:48
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево года02.05.2022 09:04
Полезно знать 02.05.2022 09:04
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 года02.05.2022 07:39
Полезно знать 02.05.2022 07:39
В Волгоградской области грядут заморозки до -3 градусов29.04.2022 15:24
Полезно знать 29.04.2022 15:24
Десятки частных и многоквартирных домов обесточат в Волгограде 29 апреля29.04.2022 08:17
Полезно знать 29.04.2022 08:17
Компания «СОГАЗ-Мед» помогает активными действиями28.04.2022 19:32
Полезно знать 28.04.2022 19:32
Смертельно опасные пауки активизируются в Волгоградской области28.04.2022 17:13
Полезно знать 28.04.2022 17:13
В Волжском 1 мая перекроют движение по проспекту Ленина28.04.2022 12:54
Полезно знать 28.04.2022 12:54
Аквапарк «Акватория» готовится к новому сезону работы28.04.2022 12:03
Полезно знать 28.04.2022 12:03
Энергетики отключат свет сразу в пяти районах Волгограда 28 апреля28.04.2022 08:48
Полезно знать 28.04.2022 08:48
Реклама