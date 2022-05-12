В Волгоградской области за майские праздники заморозились цены на бензин

Экономика 12.05.2022 08:48
12.05.2022 08:48
Цены на бензин в Волгоградской области за прошедшие майские праздники не дрогнули ни на копейку. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, за минувшую неделю они остались на том же уровне, что и на предыдущей.
Так, средняя стоимость бензина в регионе по-прежнему составляет 51,08 рубля за литр, бензина марки АИ-92 – 47,74 рубля, АИ-95 – 53,08 рубля, АИ-98 – 57,89 рубля, а дизтоплива – 52,97 рубля.
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