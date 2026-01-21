РПН: гонконгский грипп доминирует в Волгоградской области

В Роспотребнадзоре не увидели всплеска заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Волгоградской области.
В региональном управлении РПН сегодня, 21 января, сообщили, что уровень заболеваемости ОРВИ на 3-й неделе 2026 года соответствует ситуации на середину ноября прошлого года и находится ниже значений эпидемического порога на 47%. По результатам еженедельного мониторинга установлена циркуляция всех определяемых лабораторно респираторных вирусов с доминированием гриппа штамма A(H3N2), известного еще как гонконгский грипп.
В ведомстве также добавили, что в учреждениях образования, медицинских и социальных учреждениях реализуются дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия с целью удержания ситуации на стабильном уровне. И призвали волгоградцев соблюдать так называемый «респираторный этикет» и сразу обращаться за медицинской помощью в случае появления первых симптомов инфекций.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, сколько волгоградцев переболели пневмониями с ноября прошлого года.