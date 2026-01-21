Главное

В Волгограде поддержали проект кабмина о защите природных территорий

Общество 21.01.2026 17:30
0
21.01.2026 17:30


Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 21 января, поддержали поправки в ряд федеральных правовых актов, направленные на защиту особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект федерального закона был ранее подготовлен российским правительством. 

Как пояснили в Волгоградской областной думе, предлагаемый проект закона устанавливает перечень оснований и многоэтапную процедуру для уточнения границ ООПТ. Кроме того, инициатива существенно конкретизирует роль субъектов Российской Федерации в управлении ООПТ регионального и местного значения. 


Что изменится

Вводятся единые правовые требования и последовательные шаги как для создания особо охраняемых природных территорий, так и для возможного пересмотра их границ  в целях реализации инфраструктурных проектов. Корректировка границ или исключение участков из состава ООПТ допускается лишь при наличии особых обстоятельств: 

  • требования государственной безопасности и обороны (размещение необходимых объектов), 
  • реализация инфраструктурных проектов федерального или регионального значения (строительство дорог, ЛЭП, трубопроводов) при условии, что другие варианты размещения технически невозможны, 
  • фактическая утрата участком своей природной ценности из-за необратимых последствий стихийного бедствия.

Окончательное решение по изменению границ ОППТ регионального и местного значения будет приниматься законодательным собранием конкретного региона. 

Для всесторонней оценки последствий изменения границ региональных ООПТ будет формироваться специальная комиссия, состав, порядок образования и регламент деятельности которой будет устанавливаться законом субъекта РФ. Принятию решения также будет предшествовать комплексное экологическое обследование каждой конкретной  природной территории. Отдельно проектом федерального закона вводится правовое регулирование изменений границ ООПТ федерального значения, находящихся на территории регионов.

В числе других предлагаемых новшеств – введение специального целевого сбора, средства которого будут направляться на развитие ООПТ.

Стратегическая инициатива

Проект федерального закона уже прошел предварительное обсуждение на комитете Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды. 

Как подчеркнула председатель комитета и руководитель Экологического совета  Ирина Соловьева, данный документ создает четкий, прозрачный правовой инструмент с едиными для всех требованиями. Нововведения призваны упорядочить процедуру управления уникальными природными комплексами регионов в целях их сбережения и в интересах страны.


– Это стратегически важная государственная инициатива, которая направлена, прежде всего, на защиту природы, а значит, и здоровья граждан, – считает Ирина Соловьева. – Напомню, что в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отдельно сделал акцент на продолжении работы по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных. Задача по сбережению уникального природного потенциала нашей страны лежит в основе национального проекта «Экологическое благополучие». Указанный проект закона следует этой национальной цели, закрепляя баланс между необходимостью социально-экономического развития регионов и строгой охраной уникальных природных территорий, исключая их произвольное сокращение или упразднение.

Предложенные изменения обеспечивают единый жесткий подход в реализации процедуры изменения границ ООПТ в отдельных исключительных случаях, – отдельно подчеркнула спикер.

– При этом проект закона не допускает двойного толкования и способствует сохранению особо охраняемых природных территорий вне зависимости от статуса принадлежности их земель, даже если они находятся в долгосрочном пользовании, – акцентировала внимание глава профильного комитета. 

Волгоградская облдума поддержала  проект федерального закона – в случае принятия его Госдумой он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

