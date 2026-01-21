Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите Родины

Волгоградских школьников планируют обучать сборке беспилотных летательных аппаратов и их управлению на уроках по основам безопасности и защиты Родины. О предстоящих нововведениях сообщило РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.

Школьные кабинеты по ОБЗР должны будут располагать 90 различными предметами. В список вошли макеты автомата Калашников, пистолет Макарова, магазин автомата АК-74, муляжи грант РГД, Ф-1, РГН и РГО, муляжи патронов, средства оказания первой помощи, солдатский котелок, палатка и приборы ночного видения.

Также в данный список был включен тренажер-манекен для сердечно-легочной реанимации, бытовой дозиметр-радиометр, имитаторы ранений и поражений, противогаз, общевойсковой защитный комплект и санитарные носилки.

Кроме того, дополнительно сформирован перечень учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам. Для освоения школьниками планируется внедрить образовательный комплект для разработки БПЛА различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки.

В список обязательного оборудования также вошел набор учебного беспилотного летательного аппарата с обучением основ блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона, электронный тир для стрельбы по проецируемым на экран мишеням или стрелковый тир для пневматического оружия, а также предметы для полосы препятствий.