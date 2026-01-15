Беспредельный скачок цен до 37% на продукты произошел в Волгоградской области





В Волгоградской области за первые две недели 2026 года отдельные продукты рекордно подорожали до 37%. Беспредельный рост цен зафиксировал Волгоградстат в период с 1 января по 12 января нового года.

Безумные перемены, согласно приведенным данным, произошли с ценниками в овощные отделах. На рекордные 37,9% подорожали, например, огурцы. Килограмм помидоров подорожал на 25,1%, килограмм картофеля – на 11,2% моркови – на 4,8%, а килограмм капусты – на 4,5%. Рост цен на свеклу и лук репчатый не превысил 1,6%.

Значительное повышение цен отмечается и в мясных отделах. Так, баранина подорожала на 2,2%, килограмм свинины на 2%, говядины – на 1,8%.

Яйца и хлеб из ржаной муки стали дороже в Волгоградской области за первые две недели 2026 года на 1,8%.