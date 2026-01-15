Экономика

Водка в Волгоградской области подорожала на 10%

Экономика 15.01.2026 08:35
В Волгоградской области стоимость водки выросла в 2026 году почти на 10%. Такие данные опубликовал Волгоградстат. При этом ценники на спиртное начали меняться в волгоградских супермаркетах еще перед Новым годом. Если раньше минимальная стоимость 0,5 литра водки составляла около 350 рублей, то в конце декабря она выросла до 409 рублей. В январе 2026 года средняя стоимость литра водки в регионе, по информации статистического ведомства, составила 832 рубля. 

Напомним, цены на крепкий алкоголь, вино и пиво выросли в 2026 году из-за повышения акцизов. Подорожали водка, коньяк, вино, бренди. Заметнее всего взлетели цены на импортное вино – до 100 рублей. Коньяк теперь стоит минимум 755 рублей вместо 651 рубля. 

Как сообщало ИА «Высота 102», в Волгоградской области в январе 2026 года резко подорожал еще ряд продуктов. 


