Водка в Волгоградской области подорожала на 10%

В Волгоградской области стоимость водки выросла в 2026 году почти на 10%. Такие данные опубликовал Волгоградстат. При этом ценники на спиртное начали меняться в волгоградских супермаркетах еще перед Новым годом. Если раньше минимальная стоимость 0,5 литра водки составляла около 350 рублей, то в конце декабря она выросла до 409 рублей. В январе 2026 года средняя стоимость литра водки в регионе, по информации статистического ведомства, составила 832 рубля.