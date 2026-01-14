Цены на бензин и дизель выросли в Волгоградской области в 2026 году





Цены на автомобильное топливо резко взлетели в Волгоградской области в 2026 году. Росстат опубликовал новые данные за период с 1 по 12 января 2026 года и по сравнению с последними результатами мониторинга на 22 декабря 2025 года разницу в стоимости бензина и дизтоплива не заметить невозможно.

Так, АИ-92 за этот период подорожал до 62,05 рубля за литр (было 61,42 рубля). Бензин марки АИ-95 стоит теперь 68,86 рубля (было 67,9).

Цена АИ-98 составляет в настоящее время 89,27 рубля за литр. В прошлом году средний ценник был 88,64 рубля. Прибавила в цене и солярка. В конце декабря 2025 года литр дизтоплива стоил 72,67 рубля, а в новом году – уже 73,54 рубля.



Напомним, ранее эксперты предупредили, что в регионах России в 2026 году продолжится рост цен на все виды топлива. Повышение акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, которое уже произошло с 1 января, подтолкнут этот процесс, считают экономисты.





