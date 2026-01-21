Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Общество

Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградца

Общество 21.01.2026 11:41
0
21.01.2026 11:41


В Волгоградской области исполнилась мечта 11-летнего Наиля Ахмерова из села Лятошинка. Школьнику, который грезил о профессии пожарного, провели экскурсию по 57-ой пожарно-спасательной части и разрешили побывать в роли огнеборца. 

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, школьник из Волгоградской области загадал такое новогоднее желание, которое исполнил глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».


- Усилила впечатления учебная пожарная тревога и выезд в составе дежурного караула на условное возгорание, - рассказали в оперативном ведомстве.

Напомним, что накануне новогоднюю мечту еще одного мальчика из Волгоградской области исполнил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Фото: МЧС России


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.01.2026 14:27
Общество 21.01.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 14:11
Общество 21.01.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 13:55
Общество 21.01.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 13:42
Общество 21.01.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 12:53
Общество 21.01.2026 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 12:13
Общество 21.01.2026 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 12:09
Общество 21.01.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:41
Общество 21.01.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:28 Реклама
Общество 21.01.2026 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:27
Общество 21.01.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:23
Общество 21.01.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:06
Общество 21.01.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:02
Общество 21.01.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:37
Общество 21.01.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:24
Общество 21.01.2026 10:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:05
В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолковСмотреть фотографии
14:27
Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского районаСмотреть фотографии
14:12
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лигиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛАСмотреть фотографии
13:55
«Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погодеСмотреть фотографии
13:30
На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человекаСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите РодиныСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилищаСмотреть фотографии
12:09
Андрей Бочаров отправился в ЛНРСмотреть фотографии
11:41
Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:28
Работники «Красного октября» посетили в столице отраслевую встречу семей металлурговСмотреть фотографии
11:27
Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдераСмотреть фотографии
11:23
РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 годСмотреть фотографии
11:06
В Котово простятся с погибшим на СВО бойцом Алексеем КравченкоСмотреть фотографии
11:02
Михайловский рыбозавод требуют признать банкротомСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцу за выловленный килограмм чехони грозит уголовное делоСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом нерадивая мать морила голодом сына-инвалидаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде тюремный срок грозит приторговывавшей краденым сотруднице ПВЗСмотреть фотографии
10:20
Волгоградца, напавшего на энергетиков с кулаками, наказали на 10 тысячСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде неизвестный поджег электросамокаты участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Волгоградские предприятия заработали 75 млрд прибылиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде гололёд и морозы спровоцировали бум на срочные автоуслугиСмотреть фотографии
09:08
В домах на 19 улицах Волгограда на ночь отключат воду из-за ремонтаСмотреть фотографии
08:37
Удар БПЛА по жилым домам в Новой Адыгее: что известно на утро 21 январяСмотреть фотографии
07:59
Минобороны России за ночь сбило 75 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:38
Волгоградцам посоветовали защитить «Госуслуги» с помощью близкихСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:47
В СФР рассказали волгоградцам о новых правилах выдачи пособий на детейСмотреть фотографии
06:30
В Волгоградской области в 2026 году сезон весенней охоты сдвинется на неделюСмотреть фотографии
 