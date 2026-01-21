Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградца

В Волгоградской области исполнилась мечта 11-летнего Наиля Ахмерова из села Лятошинка. Школьнику, который грезил о профессии пожарного, провели экскурсию по 57-ой пожарно-спасательной части и разрешили побывать в роли огнеборца.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, школьник из Волгоградской области загадал такое новогоднее желание, которое исполнил глава МЧС России Александр Куренков в рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».





- Усилила впечатления учебная пожарная тревога и выезд в составе дежурного караула на условное возгорание, - рассказали в оперативном ведомстве.

Напомним, что накануне новогоднюю мечту еще одного мальчика из Волгоградской области исполнил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Фото: МЧС России





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!