С 1 января 2026 года в России вступают в силу ряд законов, которые напрямую отразятся на доходах жителей всех регионов РФ, в том числе Волгоградской области.

Так, в новом году будут проиндексированы пенсии на 7,6%. В среднем прибавка с 1 января составит 1,9 тысячи рублей, которая увеличит пенсию по старости до 27700 рублей в месяц.

Малообеспеченные семьи в 2026 году смогут получить ежегодную семейную выплату . На нее могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов. Фактически семьям вернут часть уплаченного за предыдущий год НДФЛ.

В Волгоградской области материальную поддержку также смогут получить матери-героини , родившие или воспитывающие 10 и более детей. Такие женщины смогут выбрать сумму ежемесячной выплаты в 72,4 тысячи рублей или бесплатный участок, услуги по стоматологии или лекарства.

С 2026 года участники СВО и их близкие смогут заключить социальный контракт до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса или обучения.

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 20,7% - до 27 093 рублей в месяц.

В 2026 году в России вырастет НДС с 20% до 22%. В этой связи в России скорректируют оплату коммунальных услуг в сторону увеличения. Также в новом году начнется постепенное снижение порога доходов для применения УСН и патента .





