Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдера

Волгоградское УФАС признало АО «Волжская автоколонна 1732» нарушившим антимонопольное законодательство по результатам рассмотрения дела. Как сообщили в региональном управлении ФАС, с заявлением в антимонопольную службу обратился оператор связи «Эр-Телеком Холдинг», известный в регионе как Дом.ру, с жалобой на действия АО «Волжская автомобильная колонна № 1732», которое устанавливало экономически необоснованные тарифы на услуги по предоставлению в пользование опор контактной сети для размещения сетей электросвязи на территории города Волжского.