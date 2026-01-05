Каким волгоградским специалистам повысят зарплаты в 2026 году

В наступившем 2026 году рост зарплат будет, но затронет он высококвалифицированных специалистов и не во всех отраслях экономики. Так считают эксперты hh.ru, исследование которых опубликовало РИА Новости.

Так, в новом году стоит ждать повышения зарплат разработчикам ПО, финансовым аналитикам и дата-сайентистам.

У тех, кто разрабатывает программное обеспечение, средние зарплаты по итогам 2025 года, к примеру, были на уровне 284 тысяч рублей. Финансовые аналитики получали порядка 117 тысяч рублей, а дата-сайентисты и инженеры по машинному обучению в среднем по 247 тысяч рублей.

Также востребованы и рабочие специальности, такие как сварщик, токарь высокой квалификации, крановщик, машинист спецтехники. Их зарплаты в 2025 году уже были в районе 142-185 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что в 2026 году таким специалистам будут платить еще больше.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!