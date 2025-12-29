Кредитный портфель волгоградских компаний вырос до 336 млрд

Юрлица и индивидуальные предприниматели Волгоградской области нарастили кредитные обязательства. На начало октября 2025 года кредитный портфель организаций и ИП составил 336,9 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее.

По данным волгоградского отделения банка РФ, обязательства перед банками у крупного бизнеса за год увеличились почти на треть и составили 258,2 млрд рублей. Наиболее заметен рост кредитов в металлургической сфере. Эксперты объяснили это реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов.