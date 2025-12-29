Экономика

Кредитный портфель волгоградских компаний вырос до 336 млрд

Экономика 29.12.2025 19:02
Юрлица и индивидуальные предприниматели Волгоградской области нарастили кредитные обязательства. На начало октября 2025 года кредитный портфель организаций и ИП составил 336,9 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. 

По данным волгоградского отделения банка РФ, обязательства перед банками у крупного бизнеса за год увеличились почти на треть и составили 258,2 млрд рублей. Наиболее заметен рост кредитов в металлургической сфере. Эксперты объяснили это реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов.

А вот в сфере малого бизнеса наблюдается обратная тенденция – здесь объем кредитных обязательств за год сократился почти на 10%, или до 78,6 млрд рублей. Причина – в высоких процентных ставках, которые не под силу части представителей малого бизнеса. 

В волгоградском отделении банка при этом отметили, что темпы роста кредитов у крупных заемщиков замедляются после пиковых значений в первой половине 2025 года. Во многом это связано с тем, что в целом экономика постепенно выходит из состояния перегрева. Кроме того, кредиты все еще остаются дорогими, подчеркнули эксперты.

Аналитики наряду с возрастанием кредитной зависимости отметили и другой факт – волгоградские предприниматели увеличивают объем накоплений в банках. Напомним, такая же тенденция прослеживается и среди населения. Так, на 1 октября на расчетных счетах организаций находились 82,6 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей увеличились за год на 11,8%, или до 28,4 млрд рублей.

В меньшей степени возросли депозиты юридических лиц – на 7,2% за год, или до 47,3 млрд рублей.


