Экономика

Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской области

Экономика 12.01.2026 20:14
12.01.2026 20:14


Рекордные объемы производства по переработке фруктов и овощей демонстрируют компании в Волгоградской области. Кетчупов, плодоовощных консервов и соков выпущено в 2-3 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщили в облкомсельхозе, такие объемы волгоградские переработчики овощей и фруктов демонстрируют по итогам 11 месяцев 2025 года. За год эти показатели будут еще больше.

Во многом это связано с увеличением мощностей. Так, за 10 лет в регионе общая емкость компаний, перерабатывающих овощи и плоды, возросла в 2,7 раза — до 336,3 тысячи тонн. Производители также расширяют и ассортимент своей продукции на радость потребителям, которые не прочь порадовать себя и деликатесами. В их числе вяленые томаты, маринованный имбирь, слива вяленая в масле, баклажаны вяленые в масле и т.п.

Фото сгенерировано ИИ

Лента новостей

21:52
Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
21:21
Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарностиСмотреть фотографии
20:38
Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
РКН накажет 33 операторов связи за нарушение «фильтрации» трафикаСмотреть фотографии
19:26
РПН: выходные и каникулы в школах пошли волгоградцам на пользуСмотреть фотографии
19:08
Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцевСмотреть фотографии
18:39
Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназииСмотреть фотографии
18:12
Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория ОвчинниковаСмотреть фотографии
17:37
Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий СтолбиковСмотреть фотографии
17:18
Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили наградыСмотреть фотографии
17:09
Данил Дресвянников стал тренером «Ротора» по физической подготовкеСмотреть фотографии
17:00
В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почемуСмотреть фотографии
16:54
Заведующую Fix Price признали виновной в падении волгоградки в шахту лифтаСмотреть фотографии
16:38
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» Смотреть фотографии
16:12
Защитник Андрей Семёнов покинул «Ротор»Смотреть фотографии
16:06
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧССмотреть фотографии
15:59
Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салатыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
14:53
Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехникуСмотреть фотографии
14:04
ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Стоимость проезда в электричках выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
Арестован водитель фуры после жуткого ДТП с 7 погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Трупы шести человек нашли в квартире в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде стал круглогодичным дачный автобус №48эСмотреть фотографии
11:49
Бочаров поручил службам и чиновникам приготовиться к непогодеСмотреть фотографии
11:31
Новая экокатастрофа? На Юге России погибли тысячи голубейСмотреть фотографии
 