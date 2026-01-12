Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской области

Рекордные объемы производства по переработке фруктов и овощей демонстрируют компании в Волгоградской области. Кетчупов, плодоовощных консервов и соков выпущено в 2-3 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщили в облкомсельхозе, такие объемы волгоградские переработчики овощей и фруктов демонстрируют по итогам 11 месяцев 2025 года. За год эти показатели будут еще больше.

Во многом это связано с увеличением мощностей. Так, за 10 лет в регионе общая емкость компаний, перерабатывающих овощи и плоды, возросла в 2,7 раза — до 336,3 тысячи тонн. Производители также расширяют и ассортимент своей продукции на радость потребителям, которые не прочь порадовать себя и деликатесами. В их числе вяленые томаты, маринованный имбирь, слива вяленая в масле, баклажаны вяленые в масле и т.п.

Фото сгенерировано ИИ

